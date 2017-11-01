Главный праздник стражей правопорядка

В День милиции Президент республики Вадим Красносельский поздравил стражей правопорядка с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды отличившимся сотрудникам.

Ордена Почёта был удостоен первый заместитель министра внутренних дел Сергей Левинский. Орденом «Трудовая Слава» награждены начальник столичного управления внутренних дел Сергей Кирман и руководитель управления по вопросам миграции МВД ПМР Константин Коминярский. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и достигнутые в службе успехи ряд сотрудников был награждён медалями «За трудовую доблесть», «За отличие в труде», «За отличную службу по охране общественного порядка». Трое офицеров удостоены почётного звания «Заслуженный сотрудник министерства внутренних дел ПМР». Солистка ведомственного оркестра Елена Селиверстова получила нагрудный знак «Заслуженный работник культуры Приднестровской Молдавской Республики». Государственные награды из рук главы государства в свой профессиональный праздник получили 27 сотрудников правоохранительных органов.

Кульминацией торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования советской милиции и 26-летию милиции Приднестровья, стал праздничный концерт.

Перед входом во Дворец Республики – местом, где разворачивалось основное действо, – организовали выставку ретротехники. Экспозиция была открыта ещё за несколько дней до самого главного праздника стражей правопорядка. Жители и гости столицы могли детально ознакомиться с образцами авто- и мототранспорта, в разное время использовавшегося в органах внутренних дел.

В фойе приглашённых на праздник гостей встречала музыка в исполнении камерного оркестра городского Дворца культуры. Здесь же были размещены музейные экспонаты, погружающие присутствующих в атмосферу милицейских будней советского и современного периодов. Особое внимание к себе привлекла коллекция головных уборов сотрудников силовых ведомств различных стран мира. Отдельные стенды украшал вернисаж детских рисунков на милицейскую тематику.

Виновников торжества – ветеранов и действующих сотрудников подразделений МВД – прибыли поздравить самые высокие гости. По традиции, первым с приветственным словом выступил Президент Вадим Красносельский.

«Если говорить о советской милиции, об истоках её становления, то это произошло после известных исторических событий 1917 года, когда была изменена форма существования Российской Империи. А формирование приднестровской милиции происходило в более сложных условиях – в разрезе геополитической катастрофы – распада Советского Союза…

Вся сложная судьба Приднестровья со своими трагедиями и со своими победами неразрывно связана с историей МВД. Именно переход под юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики подразделений органов внутренних дел положил основу формирования правоохранительной системы, структуры власти, управления. Это позволило сохранить наше Приднестровье»,– отметил глава государства.

Особые слова благодарности Вадим Красносельский выразил ветеранам советской милиции, которые, по большому счёту, совершили подвиг в 1991 году. Не побоявшись давления со стороны высоких чинов, они перешли на сторону приднестровского народа. Эти люди стояли у истоков становления правоохранительных органов ПМР. Спустя 26 лет министерство внутренних дел – это эффективная структура с хорошо оснащёнными подразделениями и квалифицированными сотрудниками. По словам главы государства, использование современных технических средств позволяет вывести работу сотрудников приднестровской милиции на качественно новый уровень. Об этом говорят цифры раскрываемости, снижение уровня преступности и другие показатели.

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва лаконично, но ёмко поблагодарил стражей правопорядка за вклад министерства внутренних дел в духовное просвещение и сохранение православных традиций нашего народа.

Тёплые слова поздравлений также прозвучали из уст первого Президента Приднестровской Молдавской Республики. Обращаясь к присутствующим, Игорь Смирнов подчеркнул, что за сто лет сменились поколения, политические и экономические системы, взгляды и убеждения, распались и возникли государства. Но неизменным остался поистине всенародный праздник – День милиции.

Спустя целый век лучшие методы работы советской милиции и по сей день большинство подразделений министерства внутренних дел применяют в своей деятельности, выполняя функции по защите жизни, прав и свобод граждан.

В рамках праздничной программы, которая буквально с первых минут наполнила зал яркими концертными номерами, гостям и личному составу продемонстрировали новую форму сотрудников. Экспериментальные образцы на основе российской пошили приднестровские модельеры. Главное новшество ожидает леди в погонах. Привычные кителя они сменят на элегантные платья.

Творческие коллективы республики, в числе которых и артисты министерства внутренних дел, порадовали виновников торжества насыщенной концертной программой. Елена Селиверстова, Екатерина Кучерявая, Юрий Гуров и Дмитрий Стоянов исполнили для гостей праздничное попурри, в которое вошли и самые что ни на есть милицейские песни – «Офицерская дружба» и «Прапорщик».

Уже много лет оркестр МВД под руководством Дмитрия Мемея и вокально-инструментальный ансамбль «Днестр» под руководством Александра Писларя находят подход даже к самой искушённой публике. Оба ведомственных творческих коллектива прочно завоевали сердца приднестровцев!

Особый подарок присутствующих в зале ждал «под занавес». Своё творчество с теплотой и любовью виновникам торжества дарили известный далеко за пределами нашего региона артист Ион Суручану и группа «ДоРеДос», одержавшая в этом году победу в Международном конкурсе «Новая волна».

Олег Федоров.