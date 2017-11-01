13-22 ноября – операция «Внимание! Пешеход!»

Главными целями её являются профилактика ДТП с участием пешеходов, снижение общей аварийности и повышение культуры поведения на дорогах.

Пройдут мероприятия по выявлению нарушений ПДД пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам. Маршруты патрулирования проложены рядом с пешеходными переходами и местами массового скопления людей.

Нерадивых водителей будут привлекать к ответственности.

Невыполнение требований правил дорожного движения влечёт предупреждение либо штраф от 10 до 20 РУ МЗП.

Нарушение правил пешеходом или пассажиром также чревато предупреждением или штрафом в размере 5 РУ МЗП.

Подробнее – на сайте МВД.