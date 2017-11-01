Давайте дружить музеями!

В дни осенних каникул учащиеся-кружковцы Каменской средней общеобразовательной школы №2 с гимназическими классами посетили военно-исторический музей столичной школы № 5. Поездка была организована при содействии министра просвещения Татьяны Логиновой и главы государственной администрации Каменского района и г. Каменки Владимира Бычкова с целью обмена опытом между кружками музейной направленности.

Стоит отметить, что военно-исторический музей Тираспольской средней школы № 5 был открыт группой энтузиастов в 2014 году. Один из его основателей, он же экскурсовод Анатолий Александрович, рассказал, что события, разворачивающиеся в то время на Украине, побудили его коллег-единомышленников обратиться к руководству школы №5 с просьбой открыть музей. «Нам пошли навстречу, и музей начал свою работу. Визуально он разбит по историческим периодам – Российская Империя, Великая Отечественная война, Советский Союз, вооруженная агрессия Молдовы против Приднестровья. На сегодняшний день в музее насчитывается порядка 450 экземпляров, 95 процентов из которых – экспонаты из нашей личной коллекции. Все вещи оригинальные. Например, есть латунный пистолет, которому около 400 лет. Он был найден рыбаками в Черном море. Среди уникальных вещей – фляжка бойца с его личными данными, который в возрасте 21 года погиб в ходе Ясско-Кишиневской операции; медная статуя гимназиста Володи Ульянова высотой 280 см, которую в начале 90-х хотели попросту сдать на металлолом. Также в числе экспонатов – вещи замминистра обороны СССР, генерала армии М. И. Сорокина и т.д.».

Школьники с большим вниманием слушали Анатолия Александровича, который подробно рассказывал не только об экспонатах, но и об историческом периоде, к которому они относятся. Экскурсия больше походила на занимательный урок истории, в ходе которого ученики могли узнать много интересных фактов и даже мысленно переместиться во времени. Особый интерес у школьников вызвали экспонаты советской эпохи. Таксофонная будка и аппарат по продаже газированной воды стали объектами фотосессии.

В завершение мероприятия учитель истории и обществознания, руководитель краеведческого кружка Каменской средней школы № 2 Ольга Коломеец пригласила учащихся Тираспольской школы № 5 посетить и их музей: «Нам тоже есть что показать и о чем рассказать. В нашем музее также представлено большое количество экспонатов, которые собирались ребятами с середины 70-80-х годов прошлого века. Есть и экземпляры, повествующие о крестьянском быте проживающих на данной территории народов, большой раздел посвящен истории Каменки, созданию школы. Конечно, есть стенды, охватывающие периоды Великой Отечественной войны, вооруженной агрессии 1992 года. Как правило, экскурсии проводят сами ребята, занимающиеся в краеведческом кружке».

Участники встречи считают, что подобные экскурсии позволяют не только расширить кругозор учащихся школ из различных районов, но и несут практическую значимость для самих музеев: обмен экспонатами, опытом, знаниями и т.д.

Инна ЯКИМЕНКО.