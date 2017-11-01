Дело в шляпе…грибной

Выращиванием овощей сегодня мало кого удивишь. Помидоры, огурцы, капусту на своих землях возделывают как крупные, так и мелкие предприниматели. А вот грибами занимаются немногие. Дело это хлопотное и слишком рискованное. Но семья Петриман из села Карагаш (Слободзейский район) не побоялась возможных трудностей и взялась за производство шампиньонов, причём в промышленных масштабах.

Реализовать задумку удалось благодаря гранту, полученному в 2014 году. Деньги были выделены по программе ПРООН, финансируемой Европейским союзом. Добавив к сумме собственные средства, супруги Петриман закупили климатическое оборудование, позволяющее поддерживать необходимую температуру и влажность в помещении – грибном царстве. Дорогостоящий агрегат дал возможность выращивать шампиньоны круглый год.

Заметим, грибная база ООО «Андивита» разместилась в бывшем овощехранилище (два подвала), долгое время стоящем в заброшенном виде. Территорию расчистили, подвалы привели в порядок, и теперь в них расположены стеллажи с брикетами компоста (пшеничная или рисовая солома), заселенного мицелием шампиньонов. В день приезда журналистов в одном помещении грибница ещё зрела, в другом же грибные ярусы, словно снегом, были покрыты белыми шляпками.

«Выращиваем шампиньоны по голландской технологии, на стеллажах, и производство соответствует всем нормам: определённый температурный режим, контроль влажности и содержания углекислого газа, должный уход за конструкциями», – рассказала Марина Петриман, которая является не только руководителем фирмы, но и главным технологом на производстве.

Собирают три волны урожая, на первую приходится 70% всего сбора. С одного брикета получают 3 килограмма грибов. В месяц производят от 9 до 12 тонн грибов.

Реализуют белоснежные шампиньоны в сети супермаркетов «Шериф», на рынках близлежащих городов и пока только в свежем виде. Грибы «Андивиты» потребитель уже хорошо знает, продукция участвовала в акции «Покупай приднестровское!» и в других ярмарках. Ценовая политика фирмы вполне приемлемая, а вкусовые качества шампиньонов отменные, потому и пользуются повышенным спросом.

Отработанный грибной субстрат отлично идёт на корм скоту или для удобрения почвы. Сельчане стоят за ним буквально в очереди.

Психолог по образованию, Марина призналась, что никогда не думала заниматься бизнесом. Но сейчас увлеклась выращиванием грибов, хотя процесс этот очень сложный. «Грибы – нежные организмы, с ними надо быть внимательными, как с детьми. Три-четыре часа не проконтролируешь, изменится температура в помещении, и можно потерять весь урожай. Когда грибы растут, должно быть +17… +18°С, не выше. Иначе их качество снижается, и на полках магазинов они не смогут долго сохранять свой первоначальный вид», – объяснила хозяйка фирмы.

В планах руководства – расширение грибной фермы. Уже в следующем году откроют ещё две камеры для производства грибов, это будут крытые теплицы над подвалами. В перспективе – увеличение сортового разнообразия (хотят выращивать ещё белый гриб, королевскую вешенку и грибы шиитаке), открытие цеха по сушке, солению и маринованию грибов и выход продукции ООО «Андивита» на рынок Молдовы.

Светлана Осадчая.