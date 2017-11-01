Красивые и смелые

Рискнуть комфортом и стабильностью ради собственного бизнеса решится далеко не каждый, в нашем случае – не каждая. В Приднестровье впервые прошел форум женщин-предпринимателей, который собрал более 100 представительниц прекрасного пола, изменивших свою жизнь.

Форум стал площадкой для общения, обмена опытом и информацией, налаживания партнерских отношений, а некоторые его участницы попробовали себя в роли ораторов и поделились наиболее яркими историями успеха. В числе красивых и смелых – руководитель фирмы «Агроторгинвест Групп» Алла Якобенко. Предприниматель рассказала, что их компания на рынке уже 9 лет: «Производим все виды солений. На сегодняшний день это 16 позиций. Ежегодно добавляем по 1-2 вида продукции. Рынки сбыта – крупные и мелкие торговые сети республики, а также школы и детские сады Тирасполя, Бендер, Днестровска и т.д. Кроме этого, стараемся осваивать и международный рынок. Наша продукция получила одобрение в Европе. Уже подписан контракт с Грецией на поставку всего ассортимента солений. Появится приднестровский разносол и в Германии». По мнению предпринимательницы, секрет успеха её фирмы заключается в огромном желании работать качественно и на совесть: «При изготовлении продукции мы не используем уксус. На засолку идут только местные овощи и фрукты от проверенных поставщиков. Могу с уверенностью заявить, что наша продукция – конкурентоспособная». Сегодня в фирме трудятся 12 работников, но за счет увеличения объемов производства штат планируется расширить.

История успеха Виктории Кукош, директора ООО «Виктория Стиль», начиналась с открытия маленького ателье в городе Бендеры: «Поначалу работали по патенту, но благодаря тому, что нас заметил российский дизайнер и предложил шить одежду по его эскизам, нам удалось выйти на хороший уровень. Сегодня одежду, изготовленную в нашем салоне, можно увидеть на российских телезвездах. Не забываем мы и про внутренний рынок. Всегда готовы одеть красиво и стильно наших клиентов. В числе основных планов – выход на международный рынок. Надеемся, что данное мероприятие позволит наладить полезные контакты и взаимовыгодное сотрудничество».

Как рассказала Ольга Невельская, руководитель Региональной ассоциации творческих лабораторий, промыслов и ремёсел, а также один из организаторов мероприятия, его цель – объединить женщин-предпринимателей для обмена опытом, налаживания сотрудничества, защиты бизнес-интересов в той или иной отрасли. «Почему были выбраны только женщины? Не секрет, что представительницам прекрасного пола сложнее реализовать себя в бизнесе, нежели мужчинам. Ведь помимо забот об инвестициях и прибылях, они как хранительницы домашнего очага должны уделять внимание семье, детям. К тому же на сегодняшний день уровень занятости женщин ниже, чем у мужчин, всего 37 процентов против 42. Считаем, что их участие в бизнесе должно увеличиваться. К тому же потенциал и амбиции у них для этого есть», – говорили на форуме.

Участники и организаторы мероприятия надеются, что начатая работа будет продолжена и в дальнейшем, а поставленные цели будут достигнуты.

Ирина Круглова.