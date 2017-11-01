Чеканя кремлевский шаг

Без их участия сегодня трудно представить церемонию общегосударственного значения. По их выучке судят о Приднестровье гости республики. Но только они знают, каково это, быть лучшими, каким трудом достаются безукоризненная слаженность, отточенность каждого движения, чеканный кремлевский шаг… Двадцатилетие со дня основания подразделения отметила Рота почетного караула министерства обороны.

Только в 2017 году бойцы РПК были задействованы не менее чем в 40 мероприятиях государственной важности. Причем поговорка «Армия не любит перемен» к этому подразделению явно не относится. Из года в год меняется комплекс выполняемых упражнений, появляются новые элементы, повышается уровень мастерства.

Рота почетного караула старается шагать в ногу со временем – опробует современную музыку, экспериментирует с ритмом. Благо, оркестр главного штаба министерства обороны всегда готов поддержать мастеров строевой подготовки и предложить свое видение, чем разрушается ещё один стереотип: инициатива не наказуема!

Если же добавить, что приднестровская Рота почетного караула – единственное подразделение в мире, которое исполняет приемы с боевым оружием, автоматами Калашникова с пристегнутыми штык-ножами, гордость за то, что такие профессионалы у нас есть, охватит каждого.

Поздравить военнослужащих и ветеранов РПК пришли представители исполнительной и законодательной власти республики.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Алексей Пакулич от имени главы государства зачитал приветственный адрес. По словам Главнокомандующего Вооруженными силами, «Рота почетного караула является визитной карточной государства, его значимым атрибутом и не менее важна, чем герб, флаг и гимн». Распоряжением Президента ПМР ряд военнослужащих и служащих роты были поощрены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. И, можно быть уверенным, что ещё никто не выходил за заслуженными наградами таким красивым чеканным шагом.

Как отметил заместитель министра обороны, начальник управления воспитательной работы Александр Донников, служба в РПК пользуется огромной популярностью. В период призывной кампании, пожалуй, каждый призывник мечтает сюда попасть. Но не у всех получается. Требования в элитном подразделении к физическим данным новобранцев весьма высоки. Так что, нетрудно представить, какую гордость должны испытывать те, кто прошел отбор и удостоился чести служить в РПК.

Но это далеко не всё. Впереди изнурительные тренировки, упорная работа над собой, совершенствование физической формы, закалка духа. И как доказательство достигнутого результата – зрительские аплодисменты, хвалебный отзыв командира, уважение в глазах товарищей.

Автор этих строк сам был свидетелем, как один молодой человек, гуляя с девушкой в парке, с увлечением рассказывал ей, как в РПК проходят тренировки, как сначала планируется, а потом шлифуется каждый элемент, а в итоге получается безукоризненная картина, заставляющая зрителей недоумевать: неужели такое возможно? И девушка, затаив дыхание, слушала…

Николай Плющинко.