Размеры выплат за земельные паи увеличились

Размер денежных выплат для пайщиков (наследников) в текущем году составит 850 рублей за один земельный пай. Это на 50 рублей больше, чем в 2016 году.

Соответствующее Постановление № 302 «О механизме и размере выплат в 2017 году компенсации и материального вознаграждения в денежном выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий» принято Правительством. Об этом в беседе с журналистами рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Олег Дилигул.

Как уточнил первый замминистра, теперь в случае, если владелец земельного пая захочет добровольно отказаться в пользу государства от права пользования земельной долей (паем), размер компенсации за один земельный пай составит 2550 рублей.

Важным отличием текущей ситуации от предыдущих лет является тот факт, что в этом году проводилась регистрация работников колхозов и совхозов, у которых совокупный трудовой стаж работы на коллективных, государственных, муниципальных и иных сельскохозяйственных предприятиях составил 15 и более лет (ранее был установлен порог стажа 20 лет). Прошедшие регистрацию работники колхозов и совхозов также смогут теперь воспользоваться правом на получение ежегодного денежного вознаграждения. Для этой категории граждан сумма материального вознаграждения установлена в таком же размере, как и для пайщиков (наследников), то есть 850 руб. на человека.

Регистрация желающих стать пайщиками ежегодно проводится в период с 7 августа по 20 октября. В этом году, в основном за счет снижения количества лет требуемого трудового стажа, право владения земельным паем получили 3000 человек. Таким образом, общее количество граждан, финансируемых за счет средств Паевого фонда в республике, составляет 46 тыс. человек.

Как сообщил Олег Дилигул, на протяжении последних четырех лет – в 2013, 2014, 2015, 2016 гг. – в выплатах наблюдается положительная динамика. Каждый год их размер увеличивался в среднем на 50 руб. Причем размер денежных выплат для пайщиков и его увеличение никак не связаны с курсом доллара либо уровнем цен и устанавливается, исходя из средств, собранных в Паевом фонде и его резерве.

Выплаты денежных средств пайщикам и иным работникам сельскохозяйственных предприятий будут осуществляться с 1 декабря 2017 года и продлятся до 1 октября 2018 года. Для получения денежного вознаграждения гражданину необходимо обратиться в кассу ЗАО «Приднестровский Сбербанк» того населенного пункта, где он проходил регистрацию, и предъявить либо паспорт гражданина ПМР, либо паспорт гражданина СССР, либо удостоверение личности с документом, подтверждающим наличие постоянного места жительства на территории Приднестровья.

Если сам пайщик не может получить деньги самостоятельно, это по доверенности смогут сделать его родственники или другие доверенные лица.

Предупреждая возможное возникновение ненужного ажиотажа и очередей, представители минсельхозприроды напоминают, что денежные средства за 2017 год будут профинансированы в полном объеме, и их можно будет получить в установленные сроки до 1 октября 2018 года.

Роман КОЖУХАРОВ.