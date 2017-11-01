Включение ряда объектов в программу капвложений

На совещании в Правительстве заслушали отчет об исполнении поручений, данных в ходе визита в Григориопольский район.

Напомним, премьер-министр Александр Мартынов вместе со своим заместителем Алексеем Цурканом побывал почти во всех районах республики и выяснил насущные проблемы на местах.

«В частности, в результате этих визитов было внесено предложение на уровне проекта закона о бюджете сформировать фонд содействия капитальным вложениям, за счет средств которого мы часть этих проблем планируем решить уже в следующем году», – отметил глава Правительства.

Порядка 150 млн рублей пойдут на ремонт или строительство объектов социальной инфраструктуры – школ, детсадов, лечебных учреждений.

На встрече премьеру доложили: в программу фонда включат учреждения Григориопольского района. В некоторых населенных пунктах проведут реконструкцию очистных сооружений, в других – ремонт системы отопления. Перечень составлен исходя из просьб жителей в ходе встречи с Председателем Правительства.

Инфекционное и педиатрическое отделения центральной районной больницы – также в списке фонда. В планах – проектирование и строительство зданий. Работы по ЦРБ рассчитаны на два года.

Мария Николаева.