Парламентские хроники

Депутаты парламентского комитета по образованию, науке и культуре поддержали принятие поправки в проект закона, касающийся трудового воспитания подрастающего поколения. Ею расширена норма, регулирующая особенности трудового воспитания, определяющая его виды. Законопроект предстоит принять депутатскому корпусу во втором чтении.

Парламентарии Григорий Дьяченко и Михаил Бурла стали участниками тематического вечера, посвященного Дню украинского языка и письменности, проведенного под эгидой РПП «Обновление». Он ежегодно отмечается в начале ноября. Треть жителей Приднестровья составляют украинцы, а украинский язык является одним из трех официальных. Председатель комитета Верховного Совета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла проинформировал участников тематического вечера об образовательных и гуманитарных связях ПГУ с вузами Харькова, Херсона, Одессы, Киева, Львова, несмотря на некоторые политические аспекты, препятствующие их дальнейшему развитию. Учителя украинского языка обратили внимание народных избранников на недостаток учебной и методической литературы на украинском языке. Депутаты в свою очередь заверили педагогов, что постараются на своем уровне способствовать решению этого вопроса.

На многочисленных встречах с депутатами Верховного Совета избиратели обращают внимание на то, что в последнее время участились случаи отказов граждан от избрания председателями домовых комитетов. Вместе с тем, этот общественный институт играет важную роль во взаимоотношениях жителей многоквартирных жилых домов муниципального подчинения, с одной стороны, и управляющих компаний, жизнеобеспечивающих предприятий, с другой. В связи с этим Бендерский горсовет предпринял попытку поднять их статус, разработав соответствующую законодательную инициативу. Ее суть состоит в подотчетности домовых комитетов органу представительной власти на местах. Однако при обсуждении законопроекта в ходе заседания комитета Верховного Совета по государственной региональной политике официальный представитель Правительства обратил внимание на правовую коллизию: домкомы не могут быть отнесены к какой-либо ветви власти, поскольку являются органами местного территориального самоуправления. В итоге депутатами профильного парламентского комитета законопроект был отклонен. Вместе с тем, по словам его председателя Олега Василатия, поднятые бендерскими депутатами вопросы должны являться предметом регулирования жилищного законодательства.

Депутаты этого же комитета поддержали принятие законодательной инициативы его главы Олега Василатия о введении в Жилищный кодекс нормы, в соответствии с которой потребителям необходимо заключать договоры на вывоз ТБО. Законопроект был поддержан Правительством.

Александр ЗАВЕЛЯ.