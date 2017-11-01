На встречах с ветеранскими организациями

Вопросы, волнующие представителей ветеранских организаций, в центре внимания руководства Правительства.

Премьер-министр Александр Мартынов совместно с руководителями социального блока проводит регулярно встречи с представителями союза защитников Приднестровья. Среди вопросов, интересующих сегодня, экономическая ситуация в республике и работа системообразующих предприятий.

Глава Правительства поясняет: раньше средства от работы предприятий не доходили в бюджет, оседая на оффшорных счетах чиновников, а недостаток средств перекрывали с помощью напечатанного миллиарда рублей. В результате возник большой рублевый навес, приведший к девальвации.

«Если бы предприятия не были запущены в этом году и деньги не перенаправили в бюджет, а продолжали бы их печатать, то курс был бы 23-25 рублей. Запуск предприятий позволил уберечь деньги от обесценивания. Если покроем бюджетный дефицит в течение нескольких лет, то после этого можно перейти к более серьёзному наращиванию социальных расходов», – пояснил Александр Мартынов.

Среди приоритетов будущего года – ремонт и строительство объектов в рамках целевого фонда капитальных вложений. Туда попали детские сады, школы и больницы всех городов и районов. Фронт работы широк – от ремонта кровель и систем водоотведения до строительства новых зданий. Под контролем Счетной палаты и правоохранительных органов будет каждый рубль.

От вопросов общих перешли к частным. Установление информационной таблички на Мемориале Славы защитникам Отечества, открытом в августе этого года, и закладка аллеи на месте захоронения защитников Приднестровья – это волнует представителей Рыбницы.

«Памятник не доведен до логического конца», – сказал председатель Рыбницкого союза защитников Приднестровья Виктор Мельник.

Еще один вопрос, интересующий представителей всех районов, – жилье для защитников. Глава Правительства отметил, что в республике планируется возведение домов с долевым участием государства и граждан. Часть квартир в них будет отдана очередникам.

Также поднимались и другие актуальные вопросы, связанные с захоронением защитников республики, льготным кредитованием, оздоровлением, и многие другие.

«Чем эти встречи хороши – они проходят вживую. Когда приезжаем сюда к Председателю Правительства, к любому другому ответственному лицу, мы знаем, что информация, подаваемая нам, – это правда. Мы задаем вопросы и есть определённое движение. С места очень много сдвинулось и по здравоохранению, и по некоторым социальным вопросам», – по итогу встречи отметил Виктор Мельник.

По информации правительственной пресс-службы, еще одну встречу с ветеранскими организациями провел и вице-премьер Алексей Цуркан. В диалоге приняли участие представители социально-экономического блока Правительства и представители РОО «Инвалиды войны – защитники Приднестровья» и РОО «Союз Память». Их также интересовали вопросы экономического положения в республике, льготного кредитования и обеспечения жильем таких категорий граждан, как инвалиды-защитники.

Как отметили представители обеих сторон, встреча прошла в конструктивном ключе. Однако многие вопросы требуют дополнительной проработки. Их детально изучат специалисты в профильных ведомствах.