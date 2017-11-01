О взаимодействии на различных уровнях

На состоявшейся встрече членов Президиумов Правительства и Верховного Совета обсуждалось текущее положение дел в экономике и финансовой сфере.

В начале диалога премьер-министр Александр Мартынов обозначил важность проведения встреч в таком формате. «Непростая ситуация требует непростых решений. Они должны быть понятными и для Правительства, и для законодательной ветви власти, и для Центрального банка. Такие встречи способствуют лучшему пониманию и повышению качества принимаемых решений», – открыл беседу Александр Мартынов.

С докладом о социально-экономическом развитии Приднестровья выступил зампред Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Он отметил, что к началу 2017 года экономика находилась в тяжелом положении: сокращение объемов производства и потребления, ухудшение финансового положения предприятий реального сектора экономики, усиление налогового бремени, наличие серых схем и многое другое.

«Исходя из этого, ключевыми направлениями работы органов власти и управления в 2017 году выступали: улучшение внутренней экономической конъюнктуры путем упрощения ведения бизнеса в части уменьшения административных барьеров и налоговой нагрузки; обеспечение стабильности в ценовой и тарифной политике; упрощение отчетности для предпринимателей, нивелирование последствий валютного кризиса и установление четких курсовых рамок; обеспечение исполнения обязательств по социально защищенным статьям; укрепление и развитие экономических связей с Россией; формирование условий для привлечения инвестиций», – доложил Сергей Оболоник.

Вместе с тем, реализованные в этом году на государственном уровне меры способствовали формированию положительной динамики в ключевых отраслях экономики.

За январь-октябрь 2017-го объем промышленного производства составил 6 млрд 702 млн рублей. По сравнению с 2016 годом он вырос на 11,6%. В разрезе по отраслям рост зафиксирован в черной металлургии, химической и легкой промышленности, машиностроении и металлообработке.

Что касается внешнеэкономической деятельности, то за январь-октябрь 2017 года стоимостной объем экспорта превысил уровень 10 месяцев прошлого года на 15% и составил 501,9 млн долларов. Поставки увеличились по таким категориям, как металлы и изделия из них, продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция, минеральные продукты, а также товары легкой промышленности. Импорт повысился на 9,7% за счет роста объемов сырья и материалов для отечественных предприятий.

Ситуация с ценообразованием по-прежнему остается сложной, сообщил министр экономразвития. Так, за прошедшие 10 месяцев инфляция в республике достигла 9,8% при девальвации 32,7%. Вследствие этого цены на продукты питания в среднем выросли на 16%. Наибольшее удорожание зафиксировано на масла и жиры, плодоовощную продукцию, рыбу, мясо и изделия из них. Дефляция отмечена по таким позициям, как картофель (11%) и яйца (5,3%). Непродовольственная группа товаров демонстрирует почти 8% роста. Больше всех подорожали медикаменты, топливо, табачные изделия, моющие средства.

«В то же время реализуемый Правительством комплекс мер позволил сохранить тарифы на социально значимые услуги на прежней отметке. В результате совокупный рост сложился на минимальном уровне в пределах 1,2%», – сообщил Сергей Оболоник.

По словам зампреда Правительства, предпринятые меры носят больше восстановительный характер.

Для изменения ситуации необходима реализация полномасштабных реформ, касающихся бюджетно-налоговой политики, повышения эффективности системы госуправления, изменения инвестиционного климата.

Кроме этого, в рамках встречи председатель Центробанка Владислав Тидва заявил, что официальный курс рубля будет держаться в рамках утвержденного валютного коридора.

«Особого ажиотажа на валютном рынке не наблюдается. Ни на наличном рынке, ни со стороны хозяйствующих субъектов мы не видим роста спроса. Валютный коридор находится в диапазоне 15-15,5. Официальный курс повышаться не будет», – отметил председатель ПРБ.

По словам Владислава Тидвы, на валютном рынке действительно есть некоторые диспропорции, связанные с отрицательным сальдо внешней торговли. Однако их значение не так велико, и слухи о том, что курс доллара скоро вырастет до 20 рублей, являются необоснованными.

Как отмечает правительственная пресс-служба, по итогам продолжительного диалога Александр Мартынов охарактеризовал совместную работу Правительства и Верховного Совета как конструктивную.

«Время сейчас непростое, и исполнительная, и законодательная власть должны работать быстро и эффективно на благо экономики и людей. Этому может способствовать одинаковое понимание проблем, которые есть в экономике и социальной сфере», – прокомментировал по итогам совещания глава Правительства.

«И в сложных экономических условиях, и в относительно стабильных всегда консолидация и работа сообща дают больший эффект. Когда разные идеи взвешиваются, и определяется самое эффективное решение стоящих задач, это и есть созидание в рамках схемы сдержек и противовесов, заложенной в нашей Конституции», – сказал спикер парламента Александр Щерба. По его мнению, взаимодействие между Правительством и Верховным Советом вышло на новый уровень.

Отметим, что такие встречи проводятся не впервые. О результатах совместной работы доложат Президенту.