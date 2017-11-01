Предприятию «Рассвет» – 70 лет

Накануне во всем мире отметили день слепых. В Приднестровье эта дата совпала с 70-летним юбилеем учебно-производственного предприятия «Рассвет». Там трудятся люди с проблемами зрения. Начинал «Рассвет» в послевоенном 47-м с производства валяной обуви. С годами ассортимент продукции расширяли, количество сотрудников росло. Неизменной оставалась главная задача предприятия – трудовая реабилитация инвалидов по зрению. После распада СССР на 10 с лишним лет прекратило свою работу и предприятие «Рассвет». Сейчас оно снова в строю – около тридцати человек с проблемами зрения выпускают товары народного потребления. Рынки сбыта – магазины республики. В планах – увеличить объемы производства, а значит и число рабочих мест, отмечает директор учебно-производственного предприятия Татьяна Новикова.