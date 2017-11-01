Семейный портрет

В детской художественной школе им. А.Ф. Фойницкого состоялось поистине нерядовое мероприятие. В светлом и уютном зале расположилась выставка семейной династии Кислицких «Далекое близко». Три поколения и три совершенно разных направления в искусстве объединились в один союз и посвятили свою экспозицию столетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Попав в выставочный зал, сразу чувствуешь особую творческую, семейную атмосферу. Совершаются последние приготовления, и виновники торжества встречают своих первых гостей. И вот все сразу стремятся рассмотреть работы, представленные на выставке. Разглядывают абстрактные картины и инсталляции Василия Михайловича Кислицкого, сына Михаила Кислицкого, портреты старшего Кислицкого и пейзажи молодого художника, его внука Андрея Петкова. В экспозиции представлены более 40 живописных и графических произведений.

Я долгое время наблюдала за художниками. С виду обычные люди, а внутри у них живет особый мир, который отражается в картинах. Как рассказывает Андрей Петков, любовь к искусству появилась еще в детстве. Дедушка учил наблюдать за окружающим миром, показывал различные техники написания картин. Потом несколько лет художественной школы. И вот сегодня на его счету несколько десятков работ в различных направлениях. Сейчас, как признается Андрей, много пишет маслом. «Для новичков, конечно, сложно, – улыбается. – Нужен опыт. Всегда, когда не знаешь или не уверен, не можешь себя проявить. Но, постоянно работая, начинаешь постигать все нюансы техники». Идеи будущих картин могут прийти к художнику совершенно случайно. Кажется, ничего примечательного в окне и открытой двери, но для Андрея это был полёт фантазии. Место, освещение, композиция, сочетание цветов привлекло его внимание и не могло оставить равнодушным.

В своих абстрактных картинах Василий Михайлович отражает жизненную позицию и призывает к осмыслению человеческой жизни. Одна из картин показывает тонущего в современных информационных технологиях человека. Это, наверное, самая эпичная из всех других представленных работ художника. Она заставляет задуматься, что будет с человеком, когда техника захватит все привычные сферы жизни. Работы Василия Михайловича – это особый стиль, в котором каждый может найти что-то для себя.

Внимание присутствующих было обращено на работы Михаила Васильевича Кислицкого-старшего. Всем хотелось ознакомиться с его творчеством, и из первых уст узнать об их создании. Мне стало интересно, как художник выбирает героев для своих работ. И он рассказал историю об одной девочке-школьнице. Михаил Васильевич заметил ее, энергично танцующую и красиво поющую. Он решил познакомиться с ней. Девочка рассказала ему о том, что помимо танцев она занимается в музыкальной школе. И Михаил Кислицкий поинтересовался, на каком инструменте она играет. Оказалось, на скрипке. Это еще больше вызвало восторг. И он написал её портрет. «Красивые нуждаются в доказательстве, прекрасные в этом не нуждаются» – именно так характеризует свой выбор художник.

Искусство – это то, что сопровождает Михаила Кислицкого по жизни. Это призвание. Безграничная любовь к творчеству передалась его сыну и внуку. Сегодня это три поколения талантливых художников, которые радуют нас своими работами.

Людмила Савенкова.