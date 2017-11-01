Дом, полный подарков

У большой семьи Кривошеевых, с которой мне недавно посчастливилось познакомиться, семейные ценности – на первом месте. Подтверждением является уже то, что назначенную встречу перенесли на более позднее время, когда все будут в сборе. «Вот и замечательно, – думаю, – семейное фото можно будет сделать». И вечером отправляюсь в село Протягайловка, где живут супруги Юрий Яковлевич и Оксана Викторовна Кривошеевы со своими замечательными детьми.

К моему приходу родителей дома ещё не было, но один из старших сыновей с красивым именем Рувим предложил пройти в дом и подождать маму с папой. На крыльце в два ряда аккуратно выстроились тапочки разных размеров – внушительная коллекция. А то! В семье десять детей…

Захожу. В прихожую поочерёдно выглядывали любопытные детки. Смотрю на них – все такие красивые, светловолосые. Знакомлюсь. С представлением ребят, которые явно стеснялись, помогла мне старшая из дочерей – Лена, вчерашняя золотая медалистка, а сегодня студентка первого курса ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Оказалось, что самый старший Игорь (22 года) ещё не вернулся с работы, Рувим (20 лет), который впустил меня в дом, – будущий зубной техник, учится на втором курсе Тираспольского межрегионального университета. Лира (15 лет), близнецы Яша и Витя (по 13 лет), Даша (11 лет), Андрюша (9 лет) – школьники. Самые маленькие в семье – Ванюша (6 лет) и Маша (3 года).

А вот и приехали Юрий Яковлевич и Оксана Викторовна. Пока мама Оксана давала поручения детям, разговор начала с главой семейства.

«Вы с супругой выросли в многодетных семьях?» – спрашиваю. «Да, мы оба из больших семей. У моих родителей было восемь детей, а Оксана росла в семье, где семеро ребят. А у нас уже десять», – рассказывает Юрий Яковлевич.

К разговору присоединилась Оксана Викторовна: «Выросла в многодетной семье, причём я самая старшая, потому и свою семью представляла многочисленной».

По словам главы семейства Кривошеевых, быть счастливыми нетрудно, если соблюдать некоторые условия: «Во-первых, при создании семьи искать пути взаимодействия, делать так, чтобы комфортно было обоим. А путь всегда один – любовь. Следующий этап в жизни – дети, которых надо принимать как подарки, ждать их и радоваться, когда они появляются на свет. А к драгоценному подарку относишься бережно и внимательно. Соответственно, в ответ от детей получаешь такое же отношение».

«Я счастлива оттого, что вокруг меня много детей, и я им всегда нужна, – спешит добавить Оксана Викторовна. – Маме нетрудно готовить, собирать малышей, ухаживать за ними – для меня это не работа, а удовольствие. Тем более, что сейчас подросли помощницы. Порой девочки просят: давай, мама, что-то состряпаем, уже так хочется что-то приготовить. Вот они раскатывают тесто, так ровненько, как бы и я сама сделала. Складывают в формочки всё аккуратно. Мальчики больше трудятся в огороде – с помощью мотоблока рыхлят землю, ухаживают за домашней живностью – у нас растут уточки. Хотя близнецы Ваня и Яша чуть свет бегут к своим голубям, забывая при этом бросить корм уткам (смеётся)».

Воспитание детей – дело непростое. А когда их сразу десять?! Что здесь главное? «Прежде всего, ребятишек надо приучать к труду, чтобы не бездельничали. У нас большой огород, есть хозяйство, потому забот хватает. Помогают дети и бабушке, которая живёт недалеко. Конечно, ребятне хочется и побегать, и погулять, мы это предусматриваем», – отмечает Юрий Яковлевич.

Решения супруги Кривошеевы принимают совместно, но в некоторых ситуациях папа как глава семьи последнее слово оставляет за собой, понимая, что именно на нём лежит ответственность за семью. Приходится ему и много работать, чтобы обеспечивать семью всем необходимым. Трудится Юрий в ЖЭУКе города Бендеры сварщиком. Признаётся, что работать надо много, а потому домой часто возвращается поздно, но старается находить время для детей. «Я очень ценю возможность побыть вместе с семьёй», – сказала он.

Оксана Викторовна всё время посвящает детям. «Моей супруге каждый день нужно накормить 36 человек (три раза по 12). Но Оксана не только готовит, на ее плечах стирка, глажка, уборка. У неё нет ни выходных, ни конца рабочей смены, всегда нужно работать».

Материнский подвиг Оксаны Викторовны Кривошеевой – достойное воспитание десятерых детей – отмечен государством. Указом Президента многодетная мама награждена орденом «Мать-героиня».

Комфортная и спокойная атмосфера в этой семье, расположенность взрослых к беседе, пытливые взгляды детей. Я будто пришла к добрым знакомым в гости. С собой уношу частичку доброты, тепла и гармонии, что царят в этом доме. В доме, полном подарков!

Светлана Осадчая, с. Протягайловка.