Ничего для нас без нас

Этот девиз лёг в основу тренингов, направленных на повышение потенциала представителей государственных органов власти в осуществлении деятельности в области прав людей с ограниченными возможностями.

Как пояснил координатор программы управления Верховного комиссара ООН по правам человека Александр Стратулат, законы, которые утверждаются с целью улучшения жизни людей с ограниченными возможностями, должны разрабатываться при их непосредственном участии. «Важно не только предоставлять им льготы, но и помогать социализироваться в обществе», – говорили участники тренинга, которые подчеркнули, что сегодня человек с ограниченными возможностями не просто благополучатель, ждущий поддержки от государства, а часть социума со своими правами и обязанностями.

Директор республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного центра инвалидов Георгий Чебан считает, что изменение общественного мнения по отношению к людям с ограниченными возможностями во многом зависит от жизненной позиции последних: «Только основываясь на их личных примерах достижений в различных сферах жизнедеятельности, удастся трансформировать сознание окружающих. Безусловно, на это потребуется время».

В ходе мероприятия было отмечено, что в Приднестровье проживает порядка 20 000 людей с ограниченными возможностями, и государство, со своей стороны, старается оказывать им необходимую помощь и поддержку: предоставление социальных услуг различного рода и т.д. Участники тренинга говорили и о необходимости налаживания эффективного взаимодействия всех организаций, как государственных, так и общественных, работающих с людьми с ограниченными возможностями. Депутат Верховного Совета, заместитель председателя комитета по экономической политике, бюджету и финансам Петр Пасат рассказал, что в городе Дубоссары, интересы жителей которого он представляет в законодательном органе, уже на протяжении пяти лет успешно работает общественная организация «Цветик-семицветик», которая проводит различные мероприятия по реабилитации как детей, так и взрослых людей с ограниченными возможностями. «К сожалению, из-за непростой экономической ситуации в республике данному вопросу уделяется недостаточное внимание. Но мы благодарны общественным организациям, которые оказывают поддержку специализированным учреждениям. Уверен, что подобные тренинги полезны и познавательны представителям органов госвласти, поскольку они позволяют более детально изучить существующие проблемы», – резюмировал депутат Петр Пасат.

Отметим, что тренинг был организован в рамках программы ООН, финансируемой Европейским союзом и посольством Швеции в РМ.

Ирина Круглова.