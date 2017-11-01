Дорога длиною в жизнь

Сельская врачебная амбулатория (СВА) в селе Ближний Хутор начала работать пятьдесят пять лет назад. Она была создана на базе фельдшерско-акушерского пункта. Здесь появились врачи, в которых так нуждалось население. Начали действовать в амбулатории и роддом, и служба «скорой помощи». Изначально по вызову на дом врач выезжал на подводе, немного позже появился автомобиль.

Об истории становления СВА села нам рассказала ее бывший главный врач Полина Артемовна Арамэ. В амбулатории она проработала 43 года, сейчас находится на заслуженном отдыхе, но не забывает о работе, которой посвятила свою жизнь, и ее сотрудниках, часто заходит в гости. В село Ближний Хутор она вместе с супругом переехала в 1969 году, тогда же и была направлена в амбулаторию. Через год Полина Артемовна сменила в должности главного врача учреждения Надежду Федоровну Музыченко. За время работы Полина Арамэ никогда не жалела себя и всегда радела за амбулаторию, ее сотрудников и пациентов. «Ни в одном селе района не было такого пункта. Здесь под одной крышей расположились колхозный роддом, врачебная амбулатория, аптечный пункт, во дворе – молочная кухня, квартира для врача, конюшня», – поделилась сельский врач. На базе СВА проводились показательные семинары. Постепенно в ней появлялось и современное для того времени оборудование. Главный врач лично ездила в Кишинев и покупала на средства, которые выделил колхоз, аппаратуру для физиотерапевтического кабинета. Колхоз приобрел портативный электрокардиограф «Малыш», тогда редко у кого такой был. Работали здесь и квалифицированные специалисты. «Селянам очень повезло. У нас были добрые и умные врачи», – рассказала Полина Артемовна. Когда срочное медобслуживание жителей села Ближний Хутор перешло на баланс Тирасполя, исчезла необходимость сельской «скорой помощи». «В 1990 году нас передали городу, и скорая из столицы стала приезжать по вызову больных, ранее она могла прибыть в село только по просьбе медработника», – сообщила женщина. Закрылся и роддом.

Сегодня в сельской врачебной амбулатории осуществляется прием больных врачами терапевтами, педиатром, стоматологом, фельдшером. Работает дневной стационар, физиотерапевтический кабинет и лаборатория. Остается актуальной проблема отсутствия врача-гинеколога. За прошедшие несколько лет здесь появился новый электрокардиограф и лабораторное оборудование. Как рассказала фельдшер-лаборант Ирина Иванова, которая вот уже 27 лет трудится в сельском медучреждении, с новыми аппаратами стало работать намного проще, при этом результаты анализов получаются более точными. Недавно в амбулатории заменили окна и кровлю. Ждут здесь ремонта фасада и внутренней отделки здания. Два года назад появилась новая машина для выезда участковых врачей к больным.

Сегодня амбулаторией руководит отличник здравоохранения ПМР, депутат Ближнехуторского сельсовета Светлана Крупнова. Под ее началом в СВА трудятся как работники с большим стажем, так и молодые специалисты.

В село возвращается после учебы и молодежь. Например, Диана Проневая по окончании Бендерского медицинского колледжа не раздумывая поступила на работу в сельскую врачебную амбулаторию участковой акушеркой. «Я здесь выросла, ходила в местную школу и по окончании колледжа захотела вернуться в родное село», – рассказала Диана. Работа в амбулатории ей очень нравится.

Совсем недавно сотрудники амбулатории проводили на пенсию одного из почетных работников – акушерку Раису Андреевну Скарлыгину. Коренной житель Ближнего Хутора, она отдала СВА 45 лет жизни. Работала акушеркой еще в те времена, когда на базе медучреждения действовал роддом. Также занимала должность терапевтической медсестры. Ее дочь и внучки стали продолжателями медицинской династии.

Вот уже пять лет в амбулатории трудится терапевт Надежда Торопова, до этого она 35 лет работала в Тирасполе. По ее словам, работа в городе и селе ничем не отличается: «Везде надо трудиться, оставаться хорошим человеком и врачом, любить больных и понимать их». Сотрудники амбулатории единогласно отмечают, что коллектив их замечательный, «работают дружно, и случись какая беда, каждый придёт на помощь».

Медработники на селе имеют непререкаемый авторитет. Пациенты высоко оценивают их работу, в адрес амбулатории поступают письма с благодарностями. И в день 55-летия со дня образования медучреждения его сотрудники также наденут белые халаты, будут с честью нести службу по охране здоровья жителей Ближнего Хутора.

Дина Боровинская.

с. Ближний Хутор.