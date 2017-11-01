Болен – лечись, здоров – берегись

Что бы мы ни желали друг другу, неизменным в любые времена, при любых обстоятельствах остается пожелание здоровья. Большинство резонно считает это главным в жизни. Оно и вправду, каждый ощущал: когда что-то болит, белый свет не мил.

В советское время государство брало на себя конституционно закрепленную обязанность бесплатно лечить людей. Однако в полной мере реализовать положения ст. 39 Конституции, которой декларируется, что «гражданам ПМР гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное медицинское обслуживание и лечение в государственных учреждениях здравоохранения», нереально. Бесплатной медицины в республике нет априори, она ушла в прошлое. Сейчас практически за все приходится платить.

Доходило до абсурда – житель Дубоссар, лечащийся в стационаре республиканской клинической больницы, оплачивал так называемое койко-место. Слава Богу, недавно это отменили. Из позитивных моментов также – оказание медицинских услуг ветеранам на бесплатной основе не только государственными лечебными учреждениями, но и частными на принципах социальной ответственности бизнеса. Сейчас власти «разобрались» с темой высоких цен на медикаменты.

Если охарактеризовать ситуацию в этой сфере в нескольких словах, то мы застыли в прошлом. Здравоохранение у нас по-прежнему, в основном, остается бюджетным – более 90% от общего объема финансирования отрасли осуществляется республиканским бюджетом. Более 80% бюджетного финансирования приходится на оплату труда «людей в белых халатах». И даже локальные изменения в виде внедрения системы платных медицинских услуг кардинально не решают проблем, накопившихся за эти годы в важной социальной сфере. Тем не менее, за период нашей государственной самостоятельности в сфере здравоохранения произошли определенные структурные изменения, поэтому некоторые правовые нормы перестали быть актуальными, а некоторые, в частности страховая медицина, представляются реальностью лишь в отдаленном будущем.

Во многих странах направление к медицинскому страхованию является стратегическим. У нас же пока определенности и ясности, по какому пути идти медицине, как нам реорганизовать здравоохранение, похоже, нет. И не сказать, что о необходимости реформирования не задумывались и не говорили ранее. В начале этого года эту тему обсуждали на одном из рабочих совещаний в Правительстве, но четких ответов на множество вопросов пока нет. Не дал на сей счёт внятного ответа одному из читателей и министр здравоохранения в ходе «Прямой линии». Просматривается лишь предположение, что идти следует по пути российскому, раз уж мы стратегической линией провозгласили гармонизацию нашего законодательства с законодательством РФ.

Конечно, в процессе реформирования здравоохранения есть немало сдерживающих факторов. Безусловно, ситуация в медицине – это зеркальное отражение состояния экономики. И пока она не выйдет из пике, сложно надеяться на улучшение положения в здравоохранении. Но сегодня население, пациентов не может устраивать складывающееся в здравоохранении положение. Поэтому нельзя исключать наличия общественного запроса на реформирование отрасли. Специалисты утверждают, что процесс внедрения в республике страховой медицины потребует не только принятия базовых законов – о медицинском страховании, соответствующем фонде, в их развитие необходимо будет подготовить еще более 50 подзаконных и нормативных актов.

Да, страховая медицина платная. А разве сейчас она бесплатная? Большинство наверняка готово приобретать страховой полис, но при условии гарантированного предоставления на него медицинских услуг. В противном случае резона в страховой медицине нет и не будет.

Да, и в этой системе есть минусы и противоречия. Получается, что тот, кто не болеет, тот не выбирает вложенные им в медицинский полис средства. Но разве кто-то добровольно пожелает терпеть боль, чтобы только выбрать уплаченные за медицинскую страховку деньги? Это как со страховкой от автомобильной аварии. Разве можно завидовать человеку, попавшему в ДТП и получившему страховую выплату? Такое-то и врагу не пожелаешь.

В Приднестровье наряду с медициной государственной взошли ростки частного медицинского бизнеса. Преимуществ у него предостаточно. Инвестор, вложив внутри республики, а это уже немаловажный факт, большие финансовые ресурсы в создание специализированного центра, приобрел самое современное диагностическое и лабораторное оборудование. За счет установления более высоких зарплат привлек к работе квалифицированных врачей, в том числе и зарубежных с учеными степенями и званиями. Да, пациенты возмущаются высокими ценами. Но, во-первых, в соседних Кишиневе и Одессе цены не ниже. Во-вторых, туда еще добраться надо, и тоже затратить деньги и время. Зато медицинский сервис на высшем уровне, в таких центрах уже сама атмосфера помогает справиться с недугом.

Некоторые выход из затруднительной ситуации, в которой оказались лечебные учреждения и медицина в целом, видят в реализации правовых норм Закона «О государственно-частном партнерстве». Это когда объединяются усилия и потенциал государства и частного бизнеса.

Многие страны, та же Россия, идут по пути реформирования, совершенствования принципов функционирования здравоохранения. Конечно, можно возразить, что той же России на нефтедоллары-то все можно. Да, их у нас нет. Но в реформе медицины мы нуждаемся не меньше россиян. Если мы не начнем последовательно, комплексно претворять ее в жизнь, разрешать во взаимосвязи ранее не решавшиеся медицинские проблемы, мы так и застрянем в прошлом. А жить прошлым в настоящем нельзя. Тем более, двигаться в будущее.

Савва МОРОЗОВ.