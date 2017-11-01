Инфляция не выйдет за прогнозируемый уровень

Рост цен на горюче-смазочные материалы и падение приднестровского рубля не связаны между собой.

Об этом в интервью Первому Приднестровскому телеканалу заявил председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва. «Так получилось, что повышение обменного курса и повышение ГСМ произошло в одно и то же время. На самом деле, это никак не связанные явления. В течение 1,5-2 месяцев росла цена на нефть, соответственно, росли цены на горюче-смазочные материалы», – сказал по этому поводу глава Центробанка. Владислав Тидва пояснил: «Выросли цены, мы видим, что в натуральном выражении ГСМ привозить больше не стали, но в денежном выражении – мы это видим в рамках платёжного баланса – импорт вырос. В этом и выражается рост цен: на приобретение этих товаров стали тратить больше валюты, так как выросла цена за пределами нашей страны. Это есть фактор импортируемой инфляции».

Ранее, во время совместного совещания членов Президиумов Правительства и Верховного Совета, председатель ПРБ опроверг слухи о дальнейшей резкой девальвации приднестровского рубля, заявив: «Особого ажиотажа на валютном рынке не наблюдается. Ни на наличном рынке, ни, в общем-то, со стороны хозяйствующих субъектов мы не видим роста спроса. Валютный коридор находится в диапазоне 15-15,5. Он будет сохранён, официальный курс повышаться не будет… Нет никаких предпосылок для взрывного роста обменного курса». При этом он обратился ко всем, кто так или иначе имеет отношение к валютному рынку, не поднимать ажиотаж. «Есть убедительная просьба к участникам валютного рынка и к предпринимателям не нагнетать обстановку на рынке, не взвинчивать цены необоснованно, они и так достаточно велики, и всё-таки прислушаться к прогнозу Центрального банка и Правительства. Мы за свои слова отвечаем, в частности, Центральный банк будет выдерживать параметры валютного коридора, и никаких оснований для необоснованного роста цен ни на товары, ни на услуги на сегодняшний день нет», – сказал тогда Владислав Тидва.

В уже упомянутом выше интервью глава Центробанка заметил, что, даже несмотря на рост цен на ГСМ, годовой уровень инфляции останется в пределах прогнозируемого – 10-11%. Также руководитель финансового регулятора напомнил, что «ввозимая» инфляция (как это происходит сейчас с топливом) росла и тогда, когда государство всеми силами сдерживало курс приднестровского рубля. «Торговцы переложили это всё в свои цены, и потребитель оплатил этот рост таможенных тарифов. В этом году на 1% девальвации приходится 0,3% инфляции», – подчеркнул Тидва.

Ещё одна наиболее обсуждаемая тема, связанная с банковским сектором, – слияние двух кредитных организаций с «Эксимбанком». Если с «Промстройбанком» работали в основном юридические лица, то клиентами «Ипотечного» были многие граждане нашей республики. Поэтому ликвидация именно второго из названных коммерческих банков и вызвала резонанс в обществе. По словам Владислава Тидвы, слияние – отголосок кризиса в банковской системе начала этого года. Как отметил глава Центробанка, проблемные кредиты составляли на тот момент 40% от выданных, а проблемные банковские активы – 26,6%. «Это катастрофические цифры, в таких условиях со стороны Центрального республиканского банка требовались экстренные меры по стабилизации ситуации. Мы пришли к выводу, что в стране необходимо национализировать банки с отрицательными чистыми активами – это «Ипотечный» и «Промстройбанк». Было создано агентство по оздоровлению банковской системы, которое откупило проблемные кредиты у этих банков, а затем присоединило их к более «здоровому» «Эксимбанку», – пояснил Владислав Тидва. Здесь стоит отметить, что «Эксимбанк» – кредитная организация с государственным участием, то есть за средства граждан и юрлиц, находившихся на счетах «Ипотечного» и «Промстройбанка», теперь отвечает государство. «В результате мы получили новый, большой банк с валютой баланса в 100 миллионов долларов. «Эксимбанк» стал правопреемником присоединенных «Ипотечного» и «Промстройбанка». Их бывшие клиенты за консультациями могут обращаться в отделения «Эксимбанка», – сказал по этому поводу председатель ПРБ.

Что же касается причин бедственного положения, в котором оказались эти два банка, то Владислав Тидва напомнил о неэффективном управлении ими, за которым могут скрываться злоупотребления. «Большой кредит был предоставлен Молдавскому металлургическому заводу, притом что банкиры знали о высоких рисках его невозврата. Речь идет о 264 млн рублей ПМР. При этом оказалось, что на самом заводе становится на 48 млн долларов меньше. Что это – неэффективное управление или злоупотребление? В данном вопросе необходимо разбираться», – подчеркнул председатель ПРБ, добавив, что долг ММЗ сегодня реструктуризирован на 10 лет, так как само предприятие на данном этапе не в состоянии его вернуть.