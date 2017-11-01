Парламентские хроники

Местные представительные органы власти вправе беспрепятственно обращаться в органы государственной власти. Соответствующие поправки в закон, регулирующий деятельность органов местной власти и самоуправления, были ранее приняты депутатским корпусом. В ходе прошедшего заседания комитета по государственной региональной политике его депутаты поддержали законодательную инициативу Григориопольского горсовета, по которой перечень органов госвласти дополнен прокуратурой.

Парламентарии комитета по развитию предпринимательства Виктор Гузун и Вадим Кравчук выступили в роли авторов проекта закона, направленного на либерализацию механизма оплаты экологических сборов. Это застарелая проблема, которую представители малого и среднего бизнеса неоднократно поднимали на различных дискуссионных площадках. Суть проблемы состоит в том, что в абсолютном большинстве случаев сумма экологического платежа многократно превышает расходы по его расчету привлекаемыми специалистами.

Подготовленными к принятию поправками в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» депутаты предложили освободить предпринимателей, представляющих сегмент малого бизнеса, от необходимости предоставления расчетов по экологическим платежам, но с обязательностью их взимания. Предполагается, что этим будут заниматься соответствующие службы, а экологические сборы в специальный Экологический фонд будут оплачиваться вместе с коммунальными платежами. Авторы законодательной инициативы уверены, что правовые нововведения позволят облегчить ведение предпринимательской деятельности.

То, о чем народные избранники говорили многие годы, в настоящее время реализуется на практике. Речь идет о вступившем в действие приказе государственной службы статистики об освобождении от сдачи статотчетности с нулевыми значениями. Первым пунктом этого официального документа значится, что юридические лица, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, которые не ведут хозяйственной деятельности, освобождаются от сдачи государственной статистической отчетности, начиная с отчетов за сентябрь и январь-сентябрь 2017 г. при предоставлении ими соответствующего заявления.

Глава государства предложил законодателям изменить сроки воинского призыва. Сейчас весенний призыв идет с 1 апреля по 10 августа, осенний – с 1 октября по 30 декабря. Президент предлагает с 1 апреля по 30 июня и с 1 августа по 30 декабря. Необходимость корректировки сроков призыва на действительную воинскую службу связана с устранением дисбаланса в числе призывников весной и осенью. В весенний период призывается около тысячи человек, осенью же – в 5 раз меньше. Действие законодательной инициативы, в случае если она будет принята Верховным Советом, в первую очередь коснется призывников-абитуриентов и студентов, окончивших первый курс.

Депутаты профильного парламентского комитета по законодательству считают необходимым предоставить молодым людям возможность поступить в вуз (приказ о зачислении выходит до 10 сентября), но при этом призвать на службу тех, кто окончил первый курс, чтобы спустя 12 месяцев по ее окончании они могли вернуться к учебе опять же с 1 сентября. Именно поэтому они предложили скорректировать предложение Президента и сместить начало осеннего призыва не с 1 августа, а с 1 сентября.

Александр ЗАВЕЛЯ.