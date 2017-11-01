Власть и народ: открытый диалог

В Рыбнице состоялась встреча Александра Мартынова с активом города и района, представителями трудовых коллективов, общественных организаций, домовых комитетов, сельских администраций. В зале практически не было свободных мест.

Глава Рыбницкой госадминистрации Вячеслав Фролов отметил, что у рыбничан появилась реальная возможность получить ответ на волнующие вопросы от первого лица.

Александр Мартынов рассказал, что это не первый город, который посетила правительственная делегация. Цель визита – ознакомиться с ситуацией на местах, чтобы каждый желающий смог задать любой, пусть даже самый сложный и неудобный вопрос.

Глава Правительства проинформировал присутствующих о ситуации внутри республики и на внешнеполитической арене, уделив особое внимание взаимоотношениям с Россией. С пониманием была воспринята информация о серьезных проблемах, с которыми республика пришла к началу 2017 года. Социально-экономическая ситуация была крайне напряженной, не хватало средств на социальные выплаты, многие промышленные предприятия находились на грани банкротства. Глава правительства рассказал о причинах сложившейся сложной ситуации, о мерах, предпринятых руководством по выходу из кризиса, и о первых положительных результатах в реальном секторе экономики, которые вселяют здоровый оптимизм. В числе предпринятых мер – снижение налоговой нагрузки на предприятия реального сектора экономики, которое дало возможность выйти из состояния стагнации и увеличить производство продукции.

Примером грамотных действий руководства республики может служить Молдавский металлургический завод, который к началу нынешнего года был доведен прежним руководством до банкротства. И это притом, что руководство завода с конца 2011 года не перечисляло средства за потребленный газ. С назначением нового генерального директора на завод вернулись опытные специалисты, которые работали при Усманове. Благодаря грамотному менеджменту, честному и прозрачному ведению дел ситуация изменилась к лучшему, были восстановлены прежние экономические связи. Хотя прошло сравнительно немного времени, но металлургический завод стал одним из основных доноров валютных поступлений в республиканский бюджет.

Уже сегодня благодаря успешной деятельности металлургического завода и значительным отчислениям в местный бюджет удалось значительно сократить количество трансфертов из республиканского бюджета. Александр Мартынов выразил уверенность, что в недалеком будущем Рыбница станет самодостаточной и вернет себе статус города-донора. «Мы помогли металлургическому заводу, а сегодня предприятие уже подставляет плечо государству», – отметил глава Правительства.

В ходе встречи подняли вопрос об организации новых рабочих мест. Александр Мартынов рассказал о планах Правительства по модернизации промышленных предприятий, что позволит создать 1 500 новых рабочих мест. Разработана программа инвестиционной потребности, которую представили Спецпредставителю Президента РФ по Приднестровью Дмитрию Рогозину. Она была встречена с пониманием.

Рыбничанин Александр Бараблин задал вопрос о проблеме нехватки жилья для очередников, и в первую очередь – для молодых семей. Премьер-министр ответил, что Правительством была разработана программа по обеспечению жителей Приднестровья доступным социальным жильем. Тем более, что основные строительные материалы производятся в нашей республике, и, следовательно, проблем с приобретением не будет.

В каждом городе планируется построить дома для очередников и льготников. По расчетам специалистов, двухкомнатная квартира будет стоить 7-8 тысяч долларов.

Целый перечень серьезных вопросов и предложений высказала главе Правительства председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и внебюджетным фондам, директор ООО «Митбор» Светлана Митницкая. Она предложила провести ревизию земель на территории ряда сел, с тем чтобы упорядочить налоговые выплаты. Светлана Митницкая выступила и с критикой работы дорожников, которые нерационально тратят средства Дорожного фонда. Александр Мартынов обещал помочь разобраться с вопросами.

С просьбой помочь восстановить канализационные сети обратилась глава администрации села Гидирим Лариса Лисовская. С помощью специалистов предприятия «Водоснабжение и водоотведения» просчитано, что стоимость работ составит более полутора миллионов рублей. У местных властей таких средств нет. Помощь может быть оказана в случае включения коммуникаций в программу фонда капитальных вложений. Второй вопрос – невозможность использовать песок из местного карьера для подсыпки дорог. Александр Мартынов дал поручение министру регионального развития разобраться в проблемах и наметить пути их решения на месте.

Глава администрации села Большой Молокиш от имени односельчан поблагодарил руководство республики за предоставленные бесплатно 1000 кубометров газа. Однако пенсионеры, к домам которых газ не подведен, просят тоже оказать им помощь в приобретении баллонов газа, а также дров. Глава Рыбницкой госадминистрации Вячеслав Фролов пояснил, что проблема обеспечения пенсионеров дровами находится в стадии решения. Что касается баллонного газа, тут есть свои трудности. Но в целом просьба услышана.

С вопросами к главе Правительства обратились глава администрации села Плоть Любовь Глинка, директор МУП «Рыбница-лифт» Сергей Замлинский, директор МУП «ЖЭУК» Сергей Грабаровский, председатель Рыбницкого отделения Республиканской партии Людмила Микитас. По каждому вопросу были даны обстоятельные, конкретные ответы.

Некоторые граждане передали главе Правительства свои письма для более полного изучения проблем.

По окончании встречи Александр Мартынов поблагодарил рыбничан за откровенный диалог и выразил удовлетворение, что жители города и сел района стремятся не только обозначить проблемы, но и предлагают пути их решения.

В тот же день Александр Мартынов и сопровождающие его лица посетили социальные объекты города и района – Рыбницкую школу-интернат, детский сад в селе Ержово и Рыбницкую ЦРБ, а во второй половине дня Председатель Правительства посетил хлебокомбинат, Рыбницкое дорожно-строительное эксплуатационное управление и Молдавский металлургический завод.

Глава Правительства побеседовал с руководством и трудовыми коллективами предприятий и учреждений, после чего были приняты решения по оказанию содействия в решении возникших вопросов и проблем.

Дина Листюгина.