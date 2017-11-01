Важные встречи в российской столице

На ближайшие дни запланировано несколько рабочих встреч Президента ПМР с представителями органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-сообщества России.

Находясь с рабочим визитом в российской столице, Вадим Красносельский встретился с членом генерального совета ООО «Деловая Россия» Игорем Чайкой. Этот диалог стал продолжением начатой в сентябре текущего года работы по активизации контактов между деловыми кругами Приднестровья и России. Представители общероссийской общественной организации «Деловая Россия» дважды посещали Приднестровье с бизнес-миссией, прозондировав почву для дальнейшего взаимодействия, оценив возможности приднестровской экономики и предварительно обозначив круг потенциальных точек соприкосновения интересов предпринимателей двух стран. Следующим этапом сотрудничества станет проведение в начале декабря на российской площадке крупного бизнес-форума с участием хозяйствующих субъектов Приднестровья. Президент ПМР и представитель руководства «Деловой России» оговорили основные моменты, связанные с организацией предстоящего мероприятия.

Среди московских контактов, запланированных на ближайшие дни, отмечает пресс-служба главы государства, – встреча Вадима Красносельского с заместителем Председателя Правительства РФ, Спецпредставителем Президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.