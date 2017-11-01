27-28 ноября в Вене встретятся все участники «Постоянного совещания по политическим вопросам…». Впервые за долгое время Приднестровье, Молдова, Россия, Украина и ОБСЕ, ЕС и США наконец-то вернутся за стол переговоров.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что те призывы, которые постоянно обозначали приднестровская и российская стороны, о том, что необходимо использовать международную площадку и проводить заседание в формате «5+2» без каких бы то ни было предусловий, они, наконец-то, были услышаны», – сообщил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. «Сегодня мы можем ожидать, что это заседание пройдёт по широкому кругу тех вопросов, которые представляют актуальный интерес. И мы надеемся, что эта работа, которая будет проведена и которая ведется сегодня, она приведёт к каким-то конкретным результатам», – добавил Игнатьев.