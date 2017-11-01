От редакции. Празднование 225-летия Тирасполя воскресило во многих старожилах города воспоминания. Не только теплые, но и болезненные. О послевоенном времени, безусловно, тяжелом, но таком важном, дружном и незабываемом. Именно тогда город возродился, как птица-феникс, благодаря бескорыстному труду всех его жителей. Щемящие ноты ностальгии пронизывают очерк учительницы литературы, жительницы столицы Людмилы Петровны Крутиченко, который мы и представляем читателям.

Здравствуй и процветай вовеки, мой любимый город! Отдыхаю душой и радуюсь сердцем, глядя на прекрасные здания, ухоженные красивые улицы. И материально, кажется, раньше так обеспеченно мы не жили. Жаль только, что человек не вечен. А так хочется жить!

Но не вытравить из памяти тех дней, когда наш город после войны 1941-1945-х гг. лежал в руинах. Давно это было, однако забыть это невозможно, да и нельзя забывать. Страшно было, больно смотреть на наш драмтеатр. Стены его зияли сквозными проломами, внутри – только груды искореженного металла вместе с глыбами испепеленного цемента. Были там куски расплавившегося цветного стекла. Они выглядели, как драгоценные камни. Жаль, что никто не догадался сохранить их для музея, впрочем, многие подростки уносили их домой.

С болью вспоминаю, что по ночам над городом стоял трупный запах, и это три года спустя после освобождения его от фашистов… Но вернемся к театру. Днями мы вручную очищали его здание от страшных завалов. Держались на одном энтузиазме, сгорая от ненависти к фашистам и надеясь на светлое будущее. Мы тогда учились в педучилище. Сил было мало, все время хотелось есть. Но мы были уверены в том, что наш труд необходим.

Двенадцать лет назад я водила маленького Игнатика в парк «Победа». Не было конца восторгам внучонка. И вдруг он спросил: «Бабушка, почему ты плачешь?». А я искала глазами «свои» деревья. В 1947 году мы высаживали здесь тоненькие прутики саженцев. Каждый отвечал за свой ряд. Потом каждый день в ведрах носили воду поливать, чтоб те принялись. Радостно сознавать, что парк наш состоялся.

Я благодарна учителям, вдохновившим нас, студентов, на этот труд. Это Евгения Михайловна и Зося Иосифовна (фамилии их я, к сожалению, забыла). Конечно, этот труд был каплей в море в сравнении с тем, что проделал героический народ. Горе тем внешним недругам, мечтающим покорить нас! Они просто не знают уроков истории. Тут тебе и монголо-татарское нашествие, и французы, и немцы. Каждый получил свое. Я уверена – жить и процветать нашему городу вечно!