Новый взгляд

В Приднестровье впервые прошёл Республиканский молодёжный образовательный форум, собравший около 100 молодых, активных, талантливых, перспективных представителей поколения XXI века – студентов и рабочую молодёжь, членов молодежных общественных организаций. Большинство из них были участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Открытие форума прошло в рамках традиционной декады молодежи и студентов. К молодым людям обратились почётные гости – эксперты из России: представители Федерального агентства по делам молодежи, представительства Россотрудничества в Молдове, общественных организаций России. Приветствия направили Президент республики и Председатель Верховного Совета.

Молодёжь – будущее, но в настоящем на них уже делается большая ставка. Об этом были слова главы государства, которые участникам форума зачитал заместитель Председателя Правительства Алексей Цуркан. «Сегодня, как и во все времена, молодежь – это движущая энергия и будущее любой страны, люди с новыми идеями и взглядом. Молодежь – это сила и кадровый ресурс Приднестровья, который совсем скоро возглавит все сферы жизни нашей страны, предложит современные решения», – отметил Президент в приветствии. Не обошёл он вниманием участие приднестровской молодежи в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Ребята заявили о себе, что стало яркой победой и важным достижением народной дипломатии нашей республики. От себя Алексей Цуркан добавил, что мяч на половине поля молодых – всё зависит от того, какую из инициатив им получится внедрить.

А работать есть над чем, и смелые идеи и инициативы молодого поколения ждут. С их новым взглядом на молодежную политику связывают развитие государства и положительные изменения, которые произойдут в социальной политике, экономике, промышленности.

В первый день форума участники в формате «Открытого диалога» общались и задавали вопросы вице-премьеру Алексею Цуркану. Он предложил поговорить откровенно о проблемах и сложностях, глядя друг другу в глаза. Ребята спрашивали о государственных программах, направленных на поддержку молодежи, трудоустройстве молодых специалистов. Участники интересовались, на какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели в сфере малого бизнеса. Алексей Цуркан ответил, что для государства экономика – приоритетная сфера. Понимая, что ситуация в экономике сложная, Правительство старается создать благоприятные условия для развития индивидуального предпринимательства. «Правительство работает над тем, чтобы ввести в законодательное поле понятие «самозанятого», что позволит еще больше упростить ведение предпринимательской деятельности: удешевление патента, отмена проверок, упрощение отчетности. Это всё должно максимально стимулировать развитие индивидуального предпринимательства», – объяснил зампредседателя Правительства.

Молодёжь подняла вопрос о вовлечении в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями и необходимости развития волонтёрского движения в Приднестровье по примеру опыта России. «Инициатива идёт снизу, вы должны этого хотеть, чтобы сформировать волонтёрское движение или союз, которое бы решало вопросы не только с социализацией инвалидов в обществе, но и расчисткой берегов Днестра от мусора, создания зелёных рекреационных зон и спортивных площадок», – ответил Алесей Цуркан. Завершая диалог, он сказал, что время идет и каждый год предъявляет новые требования и формирует новые вызовы. Дать адекватный ответ на все вызовы в перспективе – это задача молодёжи, которой надо понимать, в каких условиях функционирует Приднестровье и какое будущее у него возможно благодаря ей.

Во второй форумный день участники встретились с представителем Федерального агентства по делам молодежи России Юрием Афанасьевым, который уже бывал ранее в Приднестровье. В рамках форума он провёл семинар на тему «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современных вызовов». Спикер рассказал молодёжи о патриотическом воспитании, насколько это важно в нашем современном мире.

В течение двух дней форум стал для молодых людей площадкой для обмена мнениями, инициативами, получения нового опыта, работы в команде, посещения семинаров и тренингов в сфере молодежной политики. И как сказала одна из участниц форума, депутат Григориопольского горсовета, молодой предприниматель Судабер Гусейнова, такой форум позволил понять важную вещь: всё зависит от самих молодых людей – постоянно развивающихся и ищущих новых знаний в абсолютно разных областях науки.

Евгения Александрова.