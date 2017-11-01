Научный потенциал сельского хозяйства

Богата событиями и достижениями 87-летняя история Приднестровского НИИ сельского хозяйства (ПНИИСХ).

За это время было создано 404 сорта и гибрида овощных культур, картофеля и многолетних трав. Разработаны и совершенствуются технологии выращивания овощных, кормовых и других сельхозкультур. Проводится сортоиспытание перспективных сортов зерновых и технических культур. Уделяют внимание разработке методов получения нового исходного материала, интеграции науки и производства, повышению эффективности использования научного потенциала страны.

Работа ведется в направлениях селекции и семеноводства, разработки эффективных технологий возделывания сельхозкультур, при сохранении и повышении плодородия почв. Осуществлялась и подготовка научных кадров высшей квалификации.

За прошедший год в госсортоиспытание ПМР и РМ были переданы 11 гибридов овощных культур. За этот период в ПМР районировано 45 сортов и гибридов, в РМ – 11. В этом году сотрудники НИИ приняли участие в работе нескольких международных конференций. Научные статьи приднестровских ученых публиковались в журналах и сборниках конференций.

В этом году на конкурс в номинации «растениеводство» представлены два новых гибрида: белокочанная капуста «Шедевр» и мускатная тыква «Презент».

Преимущества нового гибрида капусты в красивой и правильной розетке, размере кочана, урожайности (рост на 50,8%) и самое главное – в том, что он является тонколистым и особо востребован для квашения и приготовления голубцов. Его приднестровские специалисты создали совместно с российскими коллегами из селекционной станции им. Н. Тимофеева (г. Москва). Как рассказала научный сотрудник Приднестровского НИИ сельского хозяйства, соавтор гибрида капусты Лидия Шпак, идея о его создании пришла в результате селекционной работы. «Национальное блюдо нашего края – голубцы, мы работали в направлении создания тонколистых гибридов капусты. Надо идти в ногу со спросом населения», – отметила Лидия Шпак. Гибрид районирован в Приднестровье и Молдове. Удостоен золотой медали на международной выставке в Румынии. Лидия Шпак уже 40 лет работает в НИИ, является соавтором 5 гибридов и сорта капусты «Макс».

Ее коллега, ведущий научный сотрудник НИИ с 35-летним стажем Виолета Казаку стала соавтором гибрида мускатной тыквы «Презент». Этот образец отличается размером, формой и вкусом плодов, высокой урожайностью. По сравнению с обычной тыквой «Презент» содержит больше витамина С и каротина. По словам Виолеты Казаку, создание гибрида началось в 2004 году, отбор велся около 10 лет, пока не получился тот образец, которого ожидали селекционеры. Он был создан путем скрещивания итальянской линии и приднестровского сорта «Чародейка». Гибрид тыквы «Презент» в 2016 году стал обладателем золотой медали и кубка международной выставки в Румынии. Помимо этого гибрида, сотрудник НИИ является еще и соавтором сорта арбуза «Кредо». Сейчас готовятся к передаче в госсортоиспытание сорта патиссона и дыни.

Научно-исследовательский институт гордится своими специалистами. Всего здесь трудятся 223 человека, из них 66 – научные сотрудники, из которых 3 доктора и 17 кандидатов наук. Входит в состав института и аспирантура, где обеспечивают постдипломную подготовку специалистов высшей квалификации. «Молодые ученые справляются со своими обязанностями, продолжая традиции института», – рассказал директор Приднестровского НИИ сельского хозяйства Дмитрий Градинар.

В планах на будущее, по словам руководителя, работать, создавать новые сорта и гибриды и быть востребованными аграриями республики. «Сегодня мы работаем в режиме: главное – не потерять ту наработанную коллекцию исходных форм, которую наши ученые кропотливо собирали в течение 87 лет», – подчеркнул Дмитрий Градинар. Руководство Приднестровского НИИ сельского хозяйства планирует разместить свои лучшие сорта и гибриды в банк генных данных в Кишиневском институте генетики, физиологии и защиты растений. Важно, как отметил директор, переходить от получения первичного селекционного материала к семеноводству массовых репродукций. Разрушение системы «Сортсемовощ» сдерживает внедрение отечественных сортов, а подрыв их авторитета происходит из-за использования случайными производителями семян низких репродукций. Причина – отсутствие лицензирования на право производства семян. Введение лицензирования позволит НИИ контролировать процесс семеноводства и зарабатывать на этом деньги. В институте предлагают на зарубежные сорта и гибриды устанавливать повышенную таможенную пошлину и обязывать фирмы, торгующие семенами, включать в ассортимент не менее 20% семян селекции института. Аграрии республики при научном обеспечении института и гарантированной закупке в состоянии вырастить большое количество семян не только для нужд республики, но и для поставок за рубеж. Для этого необходима договоренность с зарубежными партнерами и возможность их перевозки через границу.

НИИ сельского хозяйства необходим переход от старой громоздкой сельскохозяйственной техники к малообъемной, которая позволила бы работать в современных условиях и экономить на топливе и ремонте. Приобретение комбайна дало бы возможность развернуть производство семян зерновых и зернобобовых культур. «Эти затраты окупили бы себя в течение 2-3-х лет. Надо сделать бросок: вложить финансовые средства, включиться в работу и трудиться», – подчеркнул Дмитрий Градинар.

Приднестровский НИИ сельского хозяйства всегда пользовался большим авторитетом не только в СССР, но и за рубежом. Сегодня институт сотрудничает со многими научными учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. В Приднестровье он сохраняет статус флагмана передовых современных инноваций в селекции и технологиях агропромышленного комплекса.

Дина Боровинская.