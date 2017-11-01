«Непрестижная» профессия

Наверное, всех родителей, чей ребёнок пошёл в детский сад, волнуют вопросы: полюбят ли его в группе, справится ли с образовательной нагрузкой, кто будет воспитателем?..

И это вполне естественно, потому что в обществе своего первого педагога маленький человек проводит большую часть времени. К воспитателю, в конечном счёте, будут обращены все родительские вопросы, с ним станут решаться маленькие и большие проблемы. И, как правило, именно первым наставникам больше всего благодарны родители за участие в судьбе их ребёнка.

Но, вместе с тем, любой детский сад – это хорошо отлаженный организм, работа которого направлена на создание максимально комфортных условий не только воспитания, но и содержания детей. И в их числе незаметное, но очень важное место занимает труд машиниста стиральных машин, а если проще, прачки.

В Днестровском детском саду № 5 к Татьяне Павловне Кирка, которая более 40 лет отдала этой профессии, в коллективе особое отношение. Да, это не центровая фигура образовательного учреждения, но отзываются здесь о ней с величайшим уважением и теплотой. И дело даже не в её многолетнем добросовестном труде, который каждый день просматривается в белоснежных отутюженных халатах воспитателей, свежей спецодежде поваров, в безупречном постельном белье на детских кроватках… Она – своеобразный барометр настроения в коллективе. Детский сад – это бурлящий котёл эмоций, особенно если идёт подготовка к празднику или мероприятию, где задействованы все без исключения работники. И если вдруг по материальной части вылезет какой-то «косяк» (забыли костюм подготовить, швы разъехались, постирать не успели…), в умелых руках Татьяны Павловны проблема растворяется без следа. А её невозмутимое спокойствие и уравновешенность гасят любые волнения и переживания.

Татьяна Павловна оказалась в Днестровске в конце 70-х годов. Муж, отслужив в армии, решил связать свою судьбу с Молдавской ГРЭС. Да и она планировала со временем освоить какую-нибудь специальность на энергопредприятии. Но поначалу пошла работать в детский сад, чтобы быть рядом с подрастающими детьми. Так вот и прижилась на этом, казалось бы, совсем не престижном месте.

Сегодня в детском саду №5 Татьяна Павловна – тот самый человек, который необходим в каждом коллективе, особенно если он женский. По-матерински мудро и без назиданий она погасит в зародыше любой конфликт, выслушает, пожалеет, даст добрый, ненавязчивый совет. Совсем было собралась нынче на заслуженный отдых, отработав сверх пенсионной нормы пять лет. Да тут в саду отремонтировали прачечную, прямо «лялечку» сделали: облицевали стены и пол добротным кафелем, поменяли тепловые и водяные коммуникации, установили стеклопакеты. Работать стало одно удовольствие. Вот и решила Татьяна Павловна пока не торопиться на отдых. И заведующей Наталье Николаевна Артемчук такое решение в радость. Уж сколько раз на себе она испытала благотворную силу своей сотрудницы, которая без слов, по одному мимолётному взгляду определяет, когда молодого руководителя надо поддержать. И вдруг снимается внутреннее напряжение, теплеет на душе и возникает желание идти дальше.

А ведь вправду говорят, что не место красит человека, а совсем наоборот.

Галина БЕЗНОСЕНКО.

г. Днестровск.