С учетом мнения людей

В последнее время в селе Хрустовая Каменского района проделано много работы в плане благоустройства. В этой связи мы решили встретиться с председателем Совета – главой администрации Василием Гандрабурой и выяснить, что способствовало этим успехам и какие у него планы на будущее.

— Василий Пименович, расскажите, пожалуйста, о том, что уже сделано.

– Среди разрешенных проблем главной считаю благоустройство сельской мусоросвалки. Скажу, что пришлось приложить немало усилий, пока мы собрали весь разбросанный вокруг мусор, затем огородили свалку, чтобы ветер не разносил бумаги и пакеты по всем окрестностям, установили шлагбаум. Немало пришлось работать и с населением, чтобы не бросали мусор где попало, а привозили в специально отведенное место, аккуратно разгружали. Не скрою, в этом направлении поработать еще придется, но главное, на мой взгляд, сделано.

Большая работа была выполнена и по ремонту сельских дорог, которые находились в плачевном состоянии. Общая их протяженность – свыше 37 км. За два года мы отремонтировали 20 км. В 2016 году привели в надлежащий порядок 12 км дорог, в 2017-м – 8. В текущем году объем работ снизился из-за удорожания транспортных расходов. Работу в данном направлении продолжим. Мы намерены отремонтировать все дороги, чтобы людям было удобно ехать или идти в любую погоду.

– Ремонт дорог – это хорошо. А что скажете относительно их освещения? Это ведь не менее важно.

– Надо признаться, в этом плане дела у нас обстоят не так уж хорошо. Освещены в селе только 5 км дорог. Из них 3,5 км – в 2017 году. На эти работы из средств целевого сбора на содержание и развитие инфраструктуры мы выделили около 60 тысяч рублей. В скором будущем намерены осветить еще один район села. Очень надеемся в этом важном деле на поддержку государственной администрации района и города.

– А как Вам удалось благоустроить рынок? На это тоже немалая сумма ушла…

– Идея о его создании появилась на основе наказа избирателей. В ходе предвыборной кампании сельчане обратили внимание на то, что в Хрустовой, одном из самых крупных населенных пунктов района, нет благоустроенного рынка. Поэтому, когда меня избирали главой администрации села, я решение этой проблемы вывел на первый план. При поддержке госадминистрации района и города мы стали участниками мини-проекта, предложенного агентством регионального развития Приднестровья.

– Кстати, какую сумму в год Вы собираете на благоустройство, и как люди относятся к этому сбору?

– Этот сбор, как известно, был установлен несколько лет назад. И если вначале многие выражали недовольство по этому поводу, со временем люди увидели происходящие перемены и стали относиться с пониманием. В год собирается сумма небольшая – около 86 тысяч рублей, но в целом, при рациональном использовании средств, этого достаточно, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность населенного пункта.

– Василий Пименович, а проблема с ремонтом крыши сельской школы решена?

– Да. Хоть это и не наша прямая задача. Но мы не могли остаться равнодушными. Администрация активно содействовала в решении проблемы частичного ремонта крыши не только школы, но и Дома культуры.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Надеемся до конца года осветить улицы еще одного района села. Намерены открыть тренажерный зал в Доме культуры. Это необходимо большей части жителей. Есть и другие планы, но пока разглашать их не буду.

– Василий Пименович, Вы являетесь не только главой администрации села, но и председателем Совета. Несколько слов о работе депутатов…

– Прежде всего выражаю благодарность всему депутатскому корпусу за активную поддержку во всех делах, за ту работу, которую они ведут с населением. Это очень важно.

Одним из часто обсуждаемых на сессиях был вопрос, связанный с утверждением лиц, рекомендуемых в качестве заемщиков. Люди в основном берут займы на приобретение крупного рогатого скота, птицы, кроликов… В результате создаются условия для обеспечения необходимыми продуктами питания собственных семей, однако нельзя отрицать и тот факт, что, развивая личное подсобное хозяйство, заемщики в определенной степени способствуют и насыщению местного рынка продовольствием, ибо излишки, как правило, выносятся на реализацию населению.

– Много сельчан воспользовались этой представленной государством возможностью?

– На сегодняшний день деньги получили 18 человек. Это немало. Еще на четырёх заемщиков необходимые документы отправлены в Тирасполь, а на двух заявителей пакет документов в стадии оформления. Нас радует активность сельчан в этом плане, и мы как можем поддерживаем ее, ибо эта помощь в какой-то степени решает и волнующий нас вопрос занятости населения, поскольку сегодня в местном хозяйстве работают только 30% трудоспособного населения. В этом направлении, в соответствии с вышеупомянутым планом социально-экономического развития села, и намерены развернуть работу депутатский корпус, администрация села, местное коллективное хозяйство. Иначе людей не удержать на месте.

– Остается только пожелать вам в этом успеха…

Агриппина ЛУКАШ.