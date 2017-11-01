Меры господдержки для Григориопольской шахты обсудили в Правительстве.

Александр Мартынов совместно с руководителями финансово-экономического блока Правительства встретились с директором ГУП «Григориопольская шахта». В повестке дня – вопрос работы предприятия. Отметим: в результате повышения налоговой нагрузки в прошлые годы у предприятия накопились большие долги по ряду позиций. Однако с понижением в начале года данной нагрузки шахта смогла снова заработать и начать рассчитываться перед бюджетом. Об этом в ходе встречи рассказал ее директор Вячеслав Койка.

«За 10 месяцев есть положительные сдвиги – на 700 кубов у нас добычи больше, чем в прошлом году за аналогичный период, и реализация выросла на тысячу кубов», – сказал он. Руководитель предприятия обозначил, что государственная поддержка могла бы повысить объемы производства и реализации на 10-12% ежегодно. Вячеслав Койка также представил и свои предложения по мерам государственной поддержки.

Как информирует правительственная пресс-служба, премьер-министр поручил профильным ведомствам проанализировать предложения, помочь с подготовкой бизнес-плана на будущий год и выработать программу господдержки данному предприятию. Напомним, Александр Мартынов в рамках посещения Григориопольского района побывал на этом уникальном для республики предприятии в начале октября.