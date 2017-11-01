Предметный и системный характер сотрудничества

Во внешнеполитическом ведомстве прошла встреча министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РМ Зденеком Крейчи.

Приветствуя гостя, Виталий Игнатьев отметил, что сотрудничество между Приднестровьем и Чешской Республикой в последние годы носит предметный и системный характер.

«В настоящее время при поддержке чешской стороны в Приднестровье реализуются важные проекты в социально-гуманитарной и образовательной сферах. Надеюсь, что мы сможем и далее развивать наше взаимодействие. Приднестровская сторона к этой работе открыта», – подчеркнул дипломат.

В ходе встречи Виталий Игнатьев подробно рассказал собеседнику о некоторых принципиальных аспектах текущей ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова, сообщает пресс-служба МИД ПМР. Как отметил глава дипведомства, в отношениях сторон продолжает сохраняться целый комплекс нерешенных проблем экономического и социально-гуманитарного измерения: в области автомобильного транспорта, телекоммуникаций и многих других сферах, которые напрямую затрагивают интересы граждан Приднестровья.

При этом, по мнению министра, отсутствие существенного прогресса в 2017 году в урегулировании данных чувствительных вопросов во многом связано с низкой активностью международных участников «Постоянного совещания…» и в первую очередь действующего Председательства в ОБСЕ, которое на протяжении года не использовало рабочий механизм заседаний в формате «5+2».

Виталий Игнатьев сообщил чешскому дипломату о том, что 14 ноября приднестровская сторона получила приглашение от ОБСЕ на очередной раунд «Постоянного совещания…». Министр выразил надежду, что все участники смогут эффективно использовать эту возможность для того, чтобы придать необходимый импульс работе в рамках переговорного процесса и создать условия для дальнейшего продвижения вперед по вопросам, отражённым в «Берлинском протоколе».

В продолжение дискуссии собеседники обсудили перспективы реализации некоторых совместных проектов в социально-гуманитарной плоскости, выразив готовность поддерживать прямую коммуникацию по вопросам, представляющим взаимный интерес.