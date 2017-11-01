Содержание законов диктует жизнь

Движущей силой модернизации правовой базы государства являются нужды и чаяния граждан, обращения избирателей. Именно они становятся основой принимаемых народными избранниками законов. Подтверждение тому – публикуемая подборка материалов с прошедшего на этой неделе пленарного заседания Верховного Совета.

Родственник – за руль

Возобновление диалога между властью и обществом. Такую цель зафиксировал в прошлом году в своей предвыборной программе Вадим Красносельский. Как только он был избран на высший государственный пост, Президент инициировал проведение встреч с членами наиболее авторитетных общественных организаций, объединяющих в своих рядах защитников Приднестровья, воинов-интернационалистов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Решение многих поднятых в ходе таких открытых диалогов проблем лежало в законодательной плоскости.

Ввиду ограниченности бюджетных средств государство в последние годы перестало приобретать автомобили, в частности для инвалидов – защитников ПМР. Вместе с тем они крайне нуждаются в этих средствах передвижения. Поэтому одной из озвученных просьб явилось освобождение от импортных таможенных пошлин транспортных средств, ввозимых в республику для личных нужд. Вадим Красносельский взял этот наказ на заметку и выступил в роли автора законодательной инициативы по изменению положений действующего Закона «О таможенном тарифе».

Депутаты Верховного Совета также прониклись значимостью этого имеющего ярко выраженную социальную направленность нововведения и в рамках весенней сессии приняли закон, освобождающий защитников Приднестровья, «афганцев», «чернобыльцев» от уплаты таможенной пошлины при ввозе в республику автомобилей. В течение трех лет их нельзя было ни продать, ни сдать в аренду. Более того, управлять транспортными средствами не могли и близкие. Складывалась парадоксальная ситуация: обладая правом на льготный ввоз приобретенного автотранспорта, человек не мог ездить на нем физически, поскольку многие льготники не в состоянии самостоятельно управлять автомобилем. Ближайшим родственникам, людям, которые о них заботятся, они не могли передать право управления купленным автомобилем. По озвученным в ходе состоявшегося на этой неделе пленарного заседания Верховного Совета данным, за прошедшее время правом на льготный ввоз транспортных средств воспользовались 60 человек.

В парламент начали поступать обращения членов ветеранских организаций, инвалидов. Реакцией на них стала законодательная инициатива Галины Антюфеевой, которая предполагает передачу права управления автомобилем близким родственникам – супруге (супругу) и детям.

Таким образом, расширяется круг людей, которые наравне с защитниками ПМР, воинами-интернационалистами, «чернобыльцами» вправе пользоваться приобретенными на льготных условиях автомобилями. При этом законодательное нововведение предполагает только доверенность на управление, а не отчуждение (продажу) автомобиля.

Как отметила, представляя законодательную инициативу, Галина Антюфеева, «предоставленная государством за заслуги перед республикой льгота по таможенному тарифу должна распространяться не только на них, но и на близких родственников». Впрочем, управляя транспортным средством по доверенности, они также не вправе продавать его или сдавать в аренду в течение законодательно установленного трехлетнего срока.

Народные депутаты приняли законодательную инициативу, вносящую изменения в Закон «О таможенном тарифе», сразу в двух чтениях. Срок его действия ограничен 31 декабря 2017 г. С нового года в связи ликвидацией таможенных пошлин эта правовая норма найдет свое отражение в Законе «Об акцизах». Соответствующий законопроект уже подготовлен к рассмотрению в рабочих органах Верховного Совета.

Проверка проверке рознь

Во втором окончательном чтении Верховный Совет принял изменения в Закон «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)». Автором законопроекта является глава профильного парламентского комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун.

Напомним, что и при рассмотрении проекта закона в первом чтении на заседании ответственного комитета, и на пленарном заседании развернулись нешуточные словесные баталии между представителями бизнес-сообщества и высшего исполнительного органа власти. Результатом найденного компромисса стало 12 поправок, одобренных народными избранниками при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Он регламентирует проведение внеплановых проверок. Парламентарии настояли на ограничении предмета, по которому проводятся контрольные мероприятия, только тем, что нашло отражение в жалобах, заявлениях граждан. Времена, когда по заявлению осуществлялась комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, хотя люди жаловались, скажем, на продажу продуктов питания с истёкшим сроком годности, уйдут в прошлое. В дополнение к этому установлено, что продолжительность внеплановой проверки не должна превышать 15 дней (ранее этот период составлял месяц).

«Контролирующие органы не должны пугать бизнес. В большей степени их работа должна носить предупреждающий возможные нарушения характер. Обычным делом должны стать консультации предпринимателей. Упрощение законодательства в части проведения проверок должно сформировать положительный бизнес-климат, предоставить дополнительные стимулы для развития предпринимательства», – считает парламентарий Виктор Гузун.

Гармонизируясь с российским законодательством

Общественная палата будет функционировать на основании закона. Такова суть принятого Верховным Советом одноименного закона. Новый для правовой базы республики правовой акт соответствует российскому аналогу. Напомним, что ранее работа Общественной палаты строилась на основании Указов Президента.

В пакете с этим законодателями принят также Закон «Об основах общественного контроля». В его развитие предполагается учреждение сайта электронной демократии. Зарегистрировавшись на нем, любой неравнодушный гражданин сможет поднять значимую для общества проблему, проконсультироваться со специалистами и экспертами, осуществив тем самым право на общественный контроль.

ГТО возвращается

По аналогии с Россией в Приднестровье начнут возрождать некогда популярное массовое физкультурно-спортивное движение «Готов к труду и обороне». Законодательное сопровождение этого процесса началось с внесения дополнений в Закон «О физической культуре и спорте», принятых Верховным Советом в первом чтении.

Речь в них идет о введении норм ГТО в учебных заведениях среднего образования. Их сдача будет носить добровольный характер. Но те, кто их сдаст, будут иметь право на определенные льготы при поступлении в вузы и призыве на службу в определенные силовые структуры.

С принятием закона Правительству будет предложено подготовить положение о комплексе ГТО.

…и полетели

В соответствии с действующим Воздушным кодексом в республике намерены взимать государственную пошлину за регистрацию гражданских воздушных судов. Законопроект об этом депутатский корпус принял сразу в двух чтениях. Размер госпошлины будет зависеть от веса самолета.

Электронный официоз

В настоящее время закон или другой нормативный акт считается вступившим в силу, если он опубликован в сборнике актов законодательства (САЗ) или республиканской газете «Приднестровье». Однако их предпечатная подготовка занимает определенное время. Для ускорения процедуры вступления правовых актов в силу предложено публиковать их в официальном порядке на сайте министерства юстиции. Предложение было поддержано законодателями в первом чтении. Удобство для граждан заключается еще и в том, что они оперативно смогут отслеживать изменение правовой базы республики посредством современных телекоммуникационных технологий.

Усилить ответственность за безопасность на митингах

Парламентарии на 100% обновили закон, регулирующий проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований. Старый «морально устарел» и не соответствует современным вызовам, посчитал автор законодательной инициативы Игорь Буга. По его мнению, действующее законодательство в этой сфере преимущественно нацелено на защиту прав и интересов организаторов и участников публичных мероприятий.

Новый же законопроект призван обеспечить не только открытость и прозрачность в организации публичных акций, но и предусмотреть строгие меры ответственности, в том числе за обеспечение безопасности при их проведении. Соответствующие требования будут прописаны и в Кодексе об административных правонарушениях. Ответственность, в частности, будет ужесточена за повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Гражданам грозит штраф в размере 40 РУ МЗП (736 руб.), должностным лицам – 100 РУ МЗП (1840 руб.), юридическим – 150 РУ МЗП (2760 руб.).

Особенностью законопроекта стало закрепление возможности проведения так называемого одиночного пикета без согласования с местными органами власти. Вместе с тем, без изменений остались сроки уведомления о проведении публичных мероприятий: не ранее чем за 15 дней до времени «ч» и не позднее чем за 10 дней их организаторам необходимо обратиться с заявлением в местные органы государственной власти. О планируемом пикетировании группой лиц можно будет сообщить за три дня до его начала.

Александр ЗАВЕЛЯ.