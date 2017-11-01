В контексте приднестровско-российских отношений

Вадим Красносельский обсудил с Дмитрием Рогозиным перспективы возобновления работы формата «5+2».

Находясь с рабочим визитом в Москве, Президент ПМР Вадим Красносельский встретился с российским вице-премьером, Спецпредставителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным и послом по особым поручениям министерства иностранных дел России Сергеем Губаревым.

Собеседники обсудили различные аспекты внешней политики, говорили о значимости переговорного процесса, возлагая определенные надежды на его активизацию в связи с запланированной на 27-28 ноября встречей участников «Постоянного совещания…» в Вене. По словам Вадима Красносельского, Дмитрий Рогозин приветствует возобновление деятельности формата «5+2», считая, что диалог необходим для решения практических вопросов, оказывающих влияние на жизнь рядовых граждан Приднестровья и Молдовы.

«Приднестровье неизменно открыто для диалога. Его реализация на любой площадке крайне важна. Наше стремление к нахождению взаимоприемлемых решений системно. Мы постоянно предпринимаем попытки поступательного движения навстречу и рассчитываем на встречное движение», – подчеркивает Президент ПМР.

По сообщениям пресс-службы главы государства, поднимались в ходе встречи на московской площадке и вопросы, связанные с приднестровско-российскими взаимоотношениями. Речь шла об оказании республике гуманитарной помощи и иной поддержки экономической направленности. Кроме того, говорили о том, как продвигается работа по изменению российского законодательства о гражданстве: многие приднестровцы, в частности молодые люди, рожденные после 1992 года, сегодня ограничены в возможности получения паспорта гражданина РФ, а потому эта тема крайне актуальна, подчеркивает Вадим Красносельский.

Еще одно важное направление дискуссии – возможность использования российских полисов медицинского страхования на территории Приднестровья.