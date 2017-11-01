На Ближнем Хуторе отремонтировали сельскую амбулаторию

Торгово-промышленная палата нашла спонсора в лице Чешского посольства. Посол Чешской Республики Зденек Крейчи осмотрел уже отремонтированное здание амбулатории. Подрядчик ООО «Строительное управление №1» произвёл ремонт крыши и заменил все окна в амбулатории на новые. В Ближнем Хуторе проживает около 8 тысяч человек. Всё население обслуживает одна сельская врачебная амбулатория, оказывающая населению медицинскую помощь. Здесь проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, а также санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. К амбулатории относятся 4 терапевтических участка, два педиатрических и один гинекологический. К тому же амбулатория обслуживает общеобразовательную школу и детский сад.