Добро пожаловать в Кузьмин

21 ноября по новому стилю православные христиане отмечают День святого Архангела Михаила. Во многих населенных пунктах этот церковный праздник является храмовым. В их числе и село Кузьмин Каменского района.

Историческая земля Кузьмина овеяна легендами. Старожилы сохраняли и передавали из поколения в поколение рассказы об основателе села Кузьме Накуле, который примерно в 1650 году переселился в эту местность из правобережной Бессарабии. Земля ему понравилась, и он приступил к строительству дома. Вскоре к нему присоединились и три его сына. Они обосновались на берегу реки и начали вести хозяйство. В основном занимались рыбной ловлей и вырубкой леса под пашни. После Кузьмы Накула сюда стали переселяться и другие поселенцы, а в честь первого жителя село получило название Кузьмин. Было это или не было, сказать трудно, но красивая легенда живет по сей день.

Позднее помещик Цезарий Полтович, состоявший окружным начальником соседнего села, с согласия высшего начальства заселил эту местность крестьянами из разных мест Подолии, преимущественно из Брацлавского уезда. Переселенные крестьяне получили денежную субсидию от казны на устройство домов в новом месте. В то время в Кузьмине насчитывалось православных прихожан 694 мужчины и 699 женщин, кроме того были католики и 2 семейства евреев. По происхождению прихожане были частью молдаване, частью – малороссы. Все занимались земледелием. Первый храм в селе был деревянный, крытый камышом. На его месте теперь стоит крест. В 1865 году в Кузьмине была построена за счет казны новая церковь, каменная, однокупольная, крытая железом. Школьного здания в селе не было. Занимались дети в крестьянских домиках. Затем, в 1892 году, на средства прихожан была построена церковно-приходская школа на одну классную комнату, в которой размещалось до 50 учащихся.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления советской власти начался новый этап в развитии села. Организовывались первые коллективные хозяйства, постепенно росло благосостояние жителей, село хорошело. Но впереди 1941 год… Долгие три года село находилось под немецко-румынской оккупацией. В марте 1944-го на землю пришло долгожданное освобождение. После всеобщей мобилизации 275 односельчан ушли на фронт,114 из которых погибли. Среди них был и 22-летний парень Иван Солтыс, совершивший героический поступок, стоивший жизни. За подвиг ему было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Кузьминская земля спасла от смерти и голода, дала приют и заботу детям, чьи родители погибли во время войны. В августе 1945 года в селе был открыт детский дом. Около 600 детей-сирот привезли сюда со всей Молдавии. Поначалу было очень тяжело: в комнатах даже не было кроватей, столов, стульев. Окна в здании были выбиты, и их закрывали фанерой. Но вскоре начали прибывать подводы с мебелью, инвентарем, одеждой из райцентра, Москвы, Ленинграда, Казахстана, Киргизии.

Начиная с 50-х годов, село Кузьмин растет и развивается. В 1953 году на его территории строится колхозный черепичный завод, и уже больше половины домов перекрываются красной черепицей. В 1961 году колхоз им. И. Солтыса преобразован в совхоз, элитное хозяйство НПО «Селекция». Выращенные здесь семена зерновых отправлялись в хозяйства всей Молдавии. В 70-80-е годы строятся баня, столовая, пекарня, мельница, библиотека, четыре магазина, новое типовое двухэтажное здание детского сада на 150 мест, в 1976 году – здание школы на 340 мест и новое двухэтажное здание администрации совхоза им. Солтыса и сельского Совета. Возводятся дома для специалистов. В 1979 году открывается Дом-музей Героя Советского Союза И. С. Солтыса, действующий и по сей день. В 1989 году гостей принимает новый Дом культуры на 450 мест (сейчас находится в аварийном состоянии). 27 августа 2009 года в село поступил природный газ, благодаря которому началась газификация сельских учреждений и частных домов.

Каждое поколение кузьминчан оставило свой след в истории родного села. Пятеро его уроженцев выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, один из которых – Дмитрий Сергеевич Жуковский – погиб.

Многое пришлось пережить жителям Кузьмина, в том числе и грозный 1992 год. Одиннадцать сельчан участвовали в отражении вооруженной агрессии Молдовы против нашей республики и были награждены медалью «Защитнику Приднестровья».

Несмотря на трудности последних лет, село живет полноценной жизнью. В Кузьмине работают все социально-значимые учреждения: комплекс школа-детский сад, врачебная амбулатория, Дом культуры, библиотека, Дом-музей Героя СССР И. Солтыса, отделение связи, касса Сбербанка, магазины.

По-прежнему богатством села являются его трудолюбивые жители, которые твердо верят, что наступит время перемен и былая слава села возродится.

О. Ракул, заведующая Домом-музеем И. Солтыса.