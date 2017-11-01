Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

Так сказал великий ученый Иван Павлов.

Через охрану здоровья животных происходит охрана здоровья человека. Ветеринар – одна из самых благородных и гуманных профессий, и в ней не бывает случайных людей, потому что сюда идут только по призванию. Сохранение благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого качества продукции животного происхождения, проведение мероприятий по профилактике опасных заболеваний – вся эта работа требует особого внимания и громадной ответственности.

Профессия ветеринарного врача пользуется заслуженным уважением и в городе, и особенно в селах. Ведь в каждом селе его жители держат домашнюю живность – коровы, свиньи, козы, кролики, куры и гуси зачастую являются хорошим, а бывает, и единственным источником дохода всей семьи. Село, можно сказать, живет своим подсобным хозяйством. Поэтому у сельчан особое, бережное отношение к животным, и если, например, пала корова, это становится настоящей бедой.

Ветеринарный врач, заведующий ветеринарной лечебницей Дубоссарского филиала ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» села Цыбулевка Геннадий Купченко работает здесь с 1993 года, после окончания техникума с. Карманово. Выбранная им раз и навсегда профессия требует полной отдачи.

Такую же специальность, к слову, избрала и его супруга Наталья Михайловна, которая работает ветеринарным врачом в селе Дубово.

И в будни, и в праздники, рано утром и глубокой ночью звонят, идут к ним односельчане и жители еще пяти расположенных здесь сел.

Ведь заболевшее животное можно спасти только в случае оказания немедленной помощи, и зачастую, как бывает и у людей, счет идет даже не на часы, а на минуты. Таких случаев, когда именно благодаря мгновенной помощи Геннадий Александрович спасал уже умиравших коров, свиней и других животных, не счесть. И люди очень благодарны ему за это. Ведь та же корова является кормилицей всей семьи, в буквальном смысле этого слова, она дает молоко, из которого хозяйка готовит масло, творог, брынзу, торгует своей продукций на рынке, а это живые деньги, большое подспорье для семейного бюджета.

На ветеринарном враче лежит еще одна большая ответственность – это профилактика различных опасных заболеваний животных, некоторые из них, например, лейкоз, могут передаваться и людям. Поэтому как в целом в Дубоссарах, так и в ветлечебнице с. Цыбулевка тщательно выполняются все мероприятия по вакцинированию животных от опасных инфекционных заболеваний – лейкоза, бруцеллеза, туберкулеза, сибирской язвы. А с гражданами, занимающимися содержанием и разведением домашнего скота, постоянно проводится широкомасштабная разъяснительная работа по вопросам профилактики всех опасных заболеваний.

Коллеги Геннадия Александровича отзываются о нем, как об очень ответственном, трудолюбивом, целеустремленном и безотказном человеке. Как говорит врач-эпизоотолог Дубоссарского филиала ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» Ольга Кунчева, он обладает большим терпением и выдержкой. Это очень важно в постоянном общении с людьми, которые приходят за помощью и при этом нередко взволнованы.

В этом году Геннадий Купченко в числе лучших дубоссарцев занесен на городскую Доску почета. А еще он стал победителем республиканского конкурса среди филиалов ветеринарной службы республики в номинации «За профессионализм». Имеет многие ведомственные награды, грамоты Дубоссарской госадминистрации.

Безусловной заслугой дубоссарских ветеринарных работников является тот факт, что на территории города и района за последние годы не зарегистрировано ни одного случая одного из самых опасных, смертельных заболеваний – бешенства.

Еще одна черта, присущая настоящим ветеринарным специалистам, – это чувство сострадания к животным. Для дубоссарских ветработников не играет роли, нуждается ли, например, в помощи дорогая породистая собака или простая дворняжка. В городскую ветлечебницу сердобольные граждане постоянно приносят сбитых машинами собак, раненых котов и других братьев наших меньших. Вот и сейчас, готовя этот материал, я заметила во дворе учреждения собачку в инвалидной коляске. Спросила, мол, на лечении находится? Оказалось, ее принес школьник, который подобрал бедняжку. Ветеринарный врач-терапевт Наталья Илларионова сделала ей сложную операцию, и собачка, задние ноги которой парализованы, теперь имеет возможность самостоятельно передвигаться и ведет себя, как все ее здоровые сородичи. Может, ей повезет и дальше, и для нее найдутся хорошие хозяева…

Сейчас в городской ветеринарной лечебнице работает аппарат УЗИ, предназначенный для ультразвуковой диагностики всех органов брюшной полости, имеется и другая современная аппаратура. Так, при помощи электронного отоскопа можно обследовать глубокие ткани, не травмируя их, есть эндоскоп, ультразвуковой скалер, предназначенный для санации ротовой полости, биокулярный микроскоп, используемый при диагностике болезней кожи, вызываемых клещами и грибками. Например, при помощи эндоскопа можно провести диагностику такого распространенного случая, как поедание животным полиэтиленового пакета, что может привести к его гибели. Другой диагностикой, кроме как эндоскопической, такой случай не выявить.

«Мы, сотрудники ветеринарной службы, призываем всех, у кого есть животные, не оставаться равнодушными, если они заболели, и при первых признаках их недомогания обращаться к нам. Только так вы спасете их жизнь. Ведь гибель домашних животных – это настоящая трагедия для хозяев, а вовремя замеченное заболевание легче вылечить и спасти их жизнь», – говорит Наталья Илларионова. И не согласиться с ней нельзя.

Инна Руссу.

г. Дубоссары.