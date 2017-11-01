Пять лет – путь от долгов к миллиону

Колхоз-миллионер. Скажете, что словосочетание из далёкого прошлого. А вот и нет.

Довелось в преддверии Дня работника сельского хозяйства в очередной раз побывать в селе Хрустовая Каменского района на отчётно-выборном собрании колхоза «Путь Ленина». Вот на нём и прозвучала информация о том, что на сегодняшний день активы этого сельхозпредприятия перевалили за миллион долларов. «На счету находится более четырёх с половиной миллионов рублей. Плюс к этому на складах – продукция на сумму более 11 миллионов рублей. Это не считая поголовья крупного рогатого скота и свиней, которое мы реализуем на Бендерский мясокомбинат. То есть в хозяйстве имеется больше миллиона долларов. Наш колхоз – миллионер в долларовом эквиваленте. Этого вполне достаточно для нормальной работы в 2018 году. Проблемы с зарплатами до нового урожая снимаются», – сказал, выступая перед колхозниками, руководитель хозяйства Михаил Пеньковский. При этом стоит отметить, хозяйство авансом до конца года расплатилось и по налогам, и по паям.

В Хрустовой специально для всеселянских торжеств в своё время была построена «Каса маре» (комната для гостей). В этот день были и гости. Собрание стало не только событием в жизни Хрустовой и входящего в колхоз «Путь Ленина» села Ротари, но и всего Каменского района. Об этом свидетельствовало присутствие на нём и.о. главы районной администрации Виктории Иладий и председателя Каменского Совета народных депутатов Виктора Матвеева. Были и другие почётные гости: член президиума республиканского ОСТК Василий Дядько и представитель «Агропромбанка» Наталья Китайка. «Мы гордимся, что есть такие коллективы, как ваш колхоз… Тот факт, что наш район по урожайности зерновых первый по всей республике – прежде всего ваша заслуга. Вы из года в год улучшаете показатели, внедряете новые технологии. А то, что у вас постоянно растёт заработная плата, – лучший показатель успеха», – от имени руководства района во время собрания заметил председатель Каменского горрайсовета Виктор Матвеев. В свою очередь Виктория Иладий (уроженка Хрустовой) подчеркнула: «В нашем колхозе есть два основных богатства – люди и земля. Берегите себя и берегите нашу землю».

Отчёт председателя колхоза был не годовой, а – пятилетний. Именно на такой срок избирается глава хозяйства. Забегая вперёд, отмечу, что нынешний руководитель Михаил Пеньковский сохранил за собой «колхозный руль». Альтернативы ему не было, а голосование завершилось единогласным «за».

Всё-таки от руководителя очень многое зависит. В этом я убедился лично. Ведь в 2010 году «Путь Ленина» находился на грани выживания. На счетах колхоза была «баранка». Миллионером же сельхозпредприятие было по долгам. Задолженность превышала 3 миллиона рублей, половина из этой суммы – долги по зарплате. «Нам отводили тогда полгода. Потом, говорили, колхоз развалится, – напомнил односельчанам председатель, подчеркнув: – То, что мы выполнили все поставленные пять лет назад задачи, – заслуга не председателя, а всего коллектива».

Пять лет назад урожайность подсолнечника была на уровне 22 ц/га. Ныне уже 27,5 ц/га. Причём, как подчеркнул председатель колхоза, есть ещё резерв. Дело в том, что в хозяйстве занимаются не только выращиванием сельхозпродукции, но и… наукой. Здесь не полагаются на рекламу семян, а исследуют на практике возможности тех или иных сортов. В этом году, например, из трёх испытуемых сортов подсолнечника забраковано было два. На одном, прошедшем тест на районирование, зацикливаться в колхозе не собираются и готовы устроить в следующем году испытания ещё нескольким, доселе не знакомым хрустовчанам сортам.

А ещё «Путь Ленина» – одно из немногих хозяйств в республике, которое занимается овощеводством, ему под силу загрузить сырьём Каменский консервный завод настолько, что тому придётся вспомнить об объёмах производства советских времён. В этом году урожай овощей и бахчевых весь собран не был. Не потому, что не смогли, а потому, что не было куда реализовывать оставшуюся на полях его часть. Поэтому по решению правления колхоза на поля и бахчу пустили всех желающих. Поговаривают, что приезжали не только каменчане, но и жители соседнего Рыбницкого района. По словам Михаила Пеньковского, есть предварительная договорённость с заводом о приобретении им в следующем году несколько большей, чем было туда реализовано в 2017-м, партии овощей.

Сохранили в колхозе и животноводство. Председатель рассказал о проявленном интересе к хозяйству со стороны израильского инвестора. Речь идёт о создании молочнотоварной фермы на 200 голов.

Сегодня появилась ещё одна проблема – каракулевые смушки и овечья шерсть. Они мёртвым грузом лежат в течение нескольких лет на складах. Во время собрания председатель предложил колхозникам приобрести их по себестоимости в счёт зарплаты. Так что, если кто-то заинтересован в приобретении каракуля или шерсти, то можете обращаться в «Путь Ленина». Отдадут по бросовым ценам.

Конечно, самый главный показатель успешности сельхозпредприятия – уровень зарплаты. В среднем по хозяйству она составляет порядка 300 долларов. Кто-то может заметить, что это нечто из области средней температуры по больнице. Скептикам замечу, что одна из наиболее высоких зарплат у механизаторов – 500-600 долларов, а в уборочную кампанию она достигает и 1000. Плюс к этому существуют ещё доплаты. Два последних года они составляют один к одному к каждому заработанному рублю. А ещё практикуется продажа сельчанам по себестоимости зерна, кукурузы и семян подсолнечника.

Среди задач, поставленных председателем на следующую пятилетку, – повышение урожайности всех возделываемых в колхозе культур. «Нам необходимо повышать отдачу с каждого гектара и на процент ежегодного роста урожайности повышать заработную плату», – резюмировал Михаил Пеньковский. Также в планах – закупка новой техники и оборудования. За предыдущие пять лет было приобретено сельхозтехники на сумму более 7 миллионов рублей. В частности, колхоз намеревается приобрести сушилку для зерна. Как отметил Михаил Пеньковский, её отсутствие зачастую приводит к нарушению планов уборки урожая – приходится ждать, когда пшеница или кукуруза высохнут сами собой. Поразительно, что за всё это время колхоз ни разу не брал кредиты. «Прошлый год был далеко не простым. Расплатившись по налогам и зарплате, мы решили подстраховаться. Мы заключили договор об открытии кредитной линии. Правда, колхоз впоследствии не взял с предложенных нами средств ни одной копейки. Это ещё раз говорит об эффективности управления», – сказала, выступая на собрании, представитель «Агропромбанка» Наталья Китайка.

Отмечали в этот день не только достижения колхоза, но и активную гражданскую позицию хрустовчан. Представитель республиканского ОСТК Василий Дядько поблагодарил жителей села за участие в сборе подписей за сохранение в Приднестровье российского миротворческого контингента.

Собрание проходило не только накануне профессионального праздника аграриев, но и храмового дня села, покровителем которого является Архангел Михаил. Поэтому ничего удивительного в том нет, что по окончании выборов председателя началось застолье, во время которого местные музыканты дали небольшой концерт. Вот уж воистину, хорошо отдыхает тот, кто и работает хорошо. Ну а одна из первых песен «Хлеб – всему голова» была посвящена только что избранному руководителю колхоза.

Кирилл Нефёдов, с. Хрустовая.