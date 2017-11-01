Король всех плодов – гранат

Осенью на прилавках рынков полно гранатов – огромных ягод, внутри каждой находится множество зёрнышек. Существует легенда, что в гранате ровно 365 гранатинок – столько же, столько дней в году. На самом деле их намного больше.

Гранат – это мощнейший антиоксидант, защищает кожу от вредной окружающей среды. Сок этого чудесного фрукта врачи рекомендуют пить певцам – от него лучше становится голос. При простуде и повышенной температуре свежевыжатый гранатовый сок способствует быстрейшему выздоровлению, укрепляет иммунитет. Он прекрасно утоляет жажду, понижает артериальное давление, повышает аппетит, благоприятствует похудению.

При этом гранат противопоказан людям, страдающим язвенной болезнью желудка и гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока. После того, как съели гранат или выпили гранатовый сок, прополощите рот или почистите зубы, так как кислоты, содержащиеся в нём, могут повредить зубную эмаль.

Сколько же стоит этот чудесный заморский плод и другие продукты на «Зелёном рынке» столицы? (Цены представлены за 1 кг).

– Гранат – 29 руб.;

– виноград – 10-25 руб.;

– яблоко – 7-12 руб.;

– капуста белокочанная – 1,5-2 руб.;

– картофель – 3-6 руб.;

– лук репчатый – 3-4 руб.;

– морковь, свекла – 3-5 руб.;

– баклажаны – 10-25 руб.;

– перец сладкий – 5-45 руб.;

– творог – 40-60 руб.;

– сметана (домашняя) – 35-45 руб.;

– брынза коровья – 50 руб.;

– говядина (грудинка) – 40-45 руб.;

– свинина (подчерёвок) – 60-70 руб.;

– куры домашние – 60-65 руб.;

– свежий карп – 30-40 руб.;

– хек свежемороженый – 22-42 руб.;

– сельдь солёная – 32 руб.;

– скумбрия копчёная – 73-80 руб.

С полным списком цен на продовольственную группу товаров можно ознакомиться на сайте «Зелёного рынка» http://centr-market.com

Приятных покупок!