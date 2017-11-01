Бизнес с мужским характером

Говорят, что каждый уважающий себя мужчина в жизни должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына. А еще найти то свое дело, занятие, при помощи которого он сможет обеспечить спокойную жизнь семье, ведь для мужчины очень важно стать добытчиком.

Увлечение транспортом у Геннадия Татарчука и Бориса Зачесы началось еще в детстве. Во взрослой жизни хобби стало бизнесом двух коллег. Сегодня они собственники ООО «Агромеханизм». Из небольшой фирмы предприятие выросло в крупного поставщика на рынок Приднестровья сельскохозяйственной техники известных производителей – Минского тракторного завода, российской компании «Ростсельмаш» и многих других. Занимается обслуживанием и гарантийным ремонтом реализуемой техники. На территории республики сегодня работают три представительства «Агромеханизма». Главный офис – в Тирасполе и филиалы в Слободзее и Рыбнице.

А началось все в 2004 году в городе Слободзее с реализации запасных частей для сельскохозяйственной техники. Позже стали торговать машинами для агросектора. С 2004 по 2010 год, по словам собственника фирмы Геннадия Татарчука, главной задачей было освоить рынок по продвижению запчастей, выйти не просто на поставщиков, а напрямую на заводы. Сделать это было не так просто: некоторые молдавские фирмы, являясь дилерами зарубежных заводов, всеми силами пытались не допустить приднестровскую фирму. Не со всеми заводами сразу удавалось найти общий язык. С некоторыми налаживали связь в телефонном режиме, посредством почты, на некоторые предприятия ездили сами, договаривались при личном контакте, представители других заводов для принятия решения о поставках своих товаров в ПМР приезжали на «Агромеханизм».

Сегодня приднестровская фирма работает практически со всеми заводами стран СНГ, которые производят сельхозтехнику. А это около сотни предприятий. Выходят на Польшу, Германию. «Агромеханизм» является официальным дилером около 15 компаний. Среди них – ОАО «Минский тракторный завод», Группа компаний «Ростсельмаш», Харьковский тракторный завод, ПАО «Червона зирка», ЗАО «Гидросила ГРУП», ОАО «Белшина» и другие.

На полях республики работают около 600 тракторов и около 35 комбайнов, а также много другой техники, приобретенной сельхозфирмами у «Агромеханизма». В слободзейском ООО «Солнце-Дар» довольны купленными здесь агрегатами. В «Агромеханизме» ими был приобретен весь комплекс сельскохозяйственных машин, который необходим для успешной работы на полях. Это 2 комбайна, 5 тракторов, обрабатывающая, посевная и другая техника. В случае какой-либо поломки в период действия гарантии все оперативно устраняется. К тому же агрофирма «Солнце-дар» здесь постоянно закупает запчасти для своих машин.

Как рассказал руководитель ООО Николай Звягинцев, впечатления о сотрудничестве с «Агромеханизмом» только положительные. Удобно, что офис фирмы находится в Слободзее. По словам Николая Звягинцева, если им понадобится еще какая-нибудь техника, обращаться будут только в «Агромеханизм». Рыбницкая сельхозфирма «Палром» также является их постоянным клиентом. Первым ее приобретением стали зерновые и пропашные сеялки. После закупили трактор и комбайн. Директор ООО «Палром» Климентий Мельник отметил, что отношения с фирмой сложились не только деловые, даже дружеские. Все свои гарантийные обязательства «Агромеханизм» выполняет полностью. В планах на будущее – приобретение еще одного трактора и сеялки.

В ходе доставки сельскохозяйственной техники, комплектующих к ней и запчастей с заводов-производителей «Агромеханизму» приходится сталкиваться и с рядом трудностей. Руководство «Агромеханизма» обеспечило постоянной работой более 40 человек. Есть потенциал для трудоустройства еще ряда приднестровцев. Ведь в перспективе планируется открыть офисы предприятия в Дубоссарах и Каменке. Но это немного позже. Сейчас идет реконструкция площадки в слободзейском филиале, на очереди – тираспольский. Здесь планируют поставить ремонтные боксы, где будет шиномонтаж, стенд для проверки и ремонта топливной аппаратуры, а также для ремонта электрического оборудования сельхозтехники.

Планируется налаживание сотрудничества с коллегами из Германии и Индии на поставку мини-техники и оборудования для нее. «Я думаю, что до Нового года мы такую технику завезем», – поделился Геннадий Татарчук. В планах и завоз более крупной, но, по словам руководства «Агромеханизма», нужно оправиться от кризиса. «Мы движемся маленькими, но уверенными шагами», – заключил соучредитель фирмы.

Дина Боровинская.