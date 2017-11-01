Овощи внутреннего потребления

Вся сельхозпродукция терновской агрофирмы идёт на местный рынок.

На полях рокочут тракторы, гудят комбайны – приднестровские аграрии убирают урожай овощей. Там, где ещё вчера зеленела ботва, сегодня свежевспаханные пласты чернозёма. Всю зиму и немного весны морковь, картофель, свёкла, лук будут главными в нашем рационе питания.

Один из поставщиков овощей на прилавки приднестровских магазинов – ООО «Фикс» села Терновка. К слову, сельхозпредприятие – участник акции «Покупай приднестровское!», овощи терновской земли могли попробовать во всех городах, где проходила ярмарка. Сейчас у агрофирмы кипит уборочная страда по сбору поздних картофеля, свёклы и моркови. Чуть ранее убрали капусту, помидоры, баклажаны, лук, огурцы. «Весь борщевой набор на наших полях растёт», – говорит директор хозяйства Виталий Греку, который вместе с сыном с 2006 года занимаются выращиванием плодоовощных культур. На сегодняшний день общая площадь возделываемых сельхозплощадей составляет 269 га. На них аграрии выращивают порядка трёх тысяч тонн овощей в год. В этом году погода благоприятствовала, поэтому земледельцы ждут урожайность выше этих цифр.

Арендовав 10 лет назад около 150 га земельных угодий, Виталию Греку пришлось постараться, чтобы расчистить бесхозные территории от сорной травы и дикого кустарника, убрать образовавшуюся свалку. Сегодня освоенных территорий стало больше, это не только плодородные поля, но и теплицы. Их шесть – каждая по 450 квадратных метров. Под плёнкой растёт своя рассада – покупать не надо. А вот семена частично приобретают в НИИ сельского хозяйства, некоторый семенной материал привезён из Голландии. Например, семена картофеля. Это такие сорта, как Рудольф (его выращивают уже второй год), Ривьера, Пикассо (в народе известна как Пьяничка). «Картошка сорта Пикассо очень вкусная, разваристая, в Приднестровье её уже знают и покупают хорошо», – отметил аграрий.

Сегодня «Фикс» – одно из передовых хозяйств района, активно занимающееся овощеводством, применяющее передовые технологии и осуществляющее грамотный уход за посевами. Использует интенсивные методы полива овощей, капельное орошение – для выращивания лука, перца, помидоров, моркови, для картофеля – дождевальные установки – всё приобретали за свой счёт. За три года на эти цели потребовалось порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. В арсенале агрофирмы из последних приобретений имеются небольшие тракторы и сеялка для точного высева. Если раньше применялось ручное разбрасывание семян, что влекло за собой их перерасход и неравномерное распределение по грунту, то теперь посеять миллион семян моркови с помощью машины можно точно заданным количеством.

Современные технологии позволяют не только добиваться хороших результатов, но и показывать высокую культуру земледелия. Одной из частых ошибок в сельскохозяйственном производстве является эксплуатация земель без соблюдения правил севооборота, когда из года в год на участках выращивают один вид культуры, что приводит к выхолащиванию плодородного слоя. Поэтому на полях «Фикса» растут ещё и пшеница, кукуруза, подсолнечник. Есть в хозяйстве небольшой яблоневый сад, в прошлом году собрали хороший урожай плодов. В этом собрать уже не получилось – деревья старые и сад отдыхал.

Вырастить и собрать урожай – это только начало цепочки. Перед землепользователем встал вопрос о хранилище для своей продукции. Виталий Греку подготовил бизнес-план и взял кредит в банке для строительства собственного современного овощехранилища. Сейчас его возведение идёт полным ходом. Это будет большой холодильник на 3 тысячи тонн овощей. А это значит, что появятся дополнительные рабочие места для селян – потребуется около 15 человек. Это водители, грузчики, сортировщики. «Сейчас овощи приходится хранить в разных точках – картофель на одном арендованном складе, морковь – на другом. А с введением в следующем году большого хранилища всё будет в одном месте и компактно», – делится планами Виталий Греку.

В этом году в автопарке фирмы прибавление – купили много агротехники, комбайн для уборки картошки и лука. «Это ускорило и облегчило сбор, потому что раньше только ручной труд использовали. Сейчас же наравне с автоматизированным сбором ещё убирается и вручную. Мы заключили контракт с министерством обороны – на поля выходят солдаты. Согласно заключенному договору, оплата производится деньгами и продукцией», – рассказывает земледелец. Кроме этого, есть и свои рабочие по уборке урожая – это 25 человек, а также нанимают сезонных работников.

В планах заняться переработкой. Для этого потребуется взять банковский кредит, и тогда можно будет запустить линию по консервированию овощей. Средства требуются и на приобретение больших тракторов для тяжелой пахоты. А это почти 100 тысяч евро, которые можно получить по кредиту с небольшой процентной ставкой годовых.

Сельхозпродукция терновской агрофирмы вся идёт на местный рынок – это крупные магазины и небольшие торговые точки. По тендерам овощи поставляются в столовые лечебных заведений республики и Тираспольский комбинат питания «Школьник».

Как говорит Виталий Греку, в Слободзейском районе есть ещё хозяйства, которые выращивают овощи. На мой вопрос: «Не боится ли конкуренции, чувствует её?», хозяйственник ответил, что конкуренция должна быть, чтобы аграрий не просто сеял и собирал урожай, а развивал хозяйство – внедрял новые технологии, приобретал технику. А отсюда складывается и цена на сельхозпродукцию –

потребитель хочет покупать дешевле.

Ирина МИШИНА.

с. Терновка.