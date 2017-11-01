И на ферме, и в поле

Земля – главное богатство, она всегда прокормит. Из этого исходили учредители компании «Интерцентр Люкс», когда наряду со швейным бизнесом занялись аграрным.

Этому есть несколько объяснений. Первое заключается в том, что основатель фирмы Анатолий Дзернович родился и вырос в селе, крестьянский труд знаком ему с детства. Второе – это острая необходимость создания многопрофильного предприятия, когда одна отрасль «подставляет плечо» другой.

Днем рождения собственного сельскохозяйственного комплекса «Интерцентр Люкс» считается 5 мая 2004 г. Он был образован в с. Шипка Григориопольского района. Спустя четыре года был основан второй, который расположился в с. Фрунзе Слободзейского района. Площадь обрабатываемых земель составляет 7,5 тысячи гектаров.

Главная миссия аграрного производства фирмы – минимум затрат, больше отдачи с каждого гектара в виде высоких урожаев и роста объемов производства сельхозпродукции. Неизменным стало соблюдение требований безопасности сырья для производства кормов и продуктов питания. Изначально был взят курс на применение современных технологий и использование интенсивных методов выращивания сельхозкультур: зерновых, бобовых, масличных и эфиромасличных. В частности, здесь первыми в республике внедрили инновационные технологии поверхностной обработки почвы (no-till).

Успех аграриев «Интерцентра Люкс» во многом объясняется ставкой не только на современные технологии, но и высокопроизводительную сельскохозяйственную и мелиоративную технику. В этом тоже залог высоких урожаев. А еще в слаженной работе команды профессионалов. Она насчитывает более 250 человек, обеспеченных учредителями фирмы постоянной работой и заработной платой. Ведущие специалисты аграрного направления деятельности фирмы «Интерцентр Люкс» – выпускники наших сельскохозяйственных учебных заведений. Тем самым компания выполняет чрезвычайно важную социальную функцию – закрепление молодежи на селе, в республике.

Новый этап развития – 2008 год. На дворе кризис, а основатели фирмы супруги Дзернович начинают заниматься животноводством. Парадокс? Не скажите! В этом проявился их характер – всему наперекор, все начинать с нуля, внедрять все новое и доводить его до логического завершения. Воплощением в реальность стали современный племенной свиноводческий комплекс мощностью до 12 тысяч голов в год и молочнотоварная ферма. Вся свинина реализуется в Приднестровье. Фирма – неизменный поставщик мяса, молока, другой продукции для бюджетных организаций – школ, детских садов, интернатов, силовых министерств.

За 13 лет площадь реконструированных и вновь построенных в сельской местности помещений составила более 36 тыс. кв. м. Спустя год предприятие вышло на замкнутый цикл производства свинопоголовья с выполнением всех зоотехнических и ветеринарных требований. Здесь используются современные вытяжные системы вентиляции и кормления с автоматической подачей корма. Для его приготовления есть собственная кормовая база.

Но в «Интерцентре Люкс» этим не ограничились. Идет реконструкция двух цехов комплекса общей площадью более 4 тыс. кв. м. В с. Фрунзе устанавливается оборудование модульного комплекса по убою и переработке. Оно российского производства и соответствует требованиям для поставки свинины в страны Евразийского союза.

Аграрный комплекс фирмы «Интерцентр Люкс» функционирует как вертикально интегрированный холдинг по развитию животноводства, выращиванию сельхозкультур, их переработке, выпуску продуктов питания и их реализации под маркой «Люкс» в фирменной торговой сети. Это законченный производственный цикл, а работа строится по принципу «поле/ферма – прилавок».

Сотрудники «Агролюкса» используют мировой аграрный опыт. Черпают они его в ходе международных выставок, семинаров, круглых столов. В последнее время все больше потребителей предпочитают продукты питания из экологически чистого сырья. Они производятся при условии соблюдения технологии производства и на экологически чистых почвах. Проведён анализ обрабатываемых почв и получено подтверждение об их сертифицировании. Верная принципам новаторства фирма взяла курс на выращивание био-сельскохозяйственной продукции. Это наукоемкое и трудоемкое направление, но верится, что и оно будет освоено.

Начиная с 2002 г., продукция, выпускаемая АПК фирмы «Интерцентр Люкс», – непременный участник и победитель конкурса «Приднестровское качество».

Развитие аграрного направления позволило фирме создать новые рабочие места, увеличить объемы производства, отчисления в бюджеты и соцфонды. Являясь экспортоориентированной компанией, «Интерцентр Люкс» зарабатывает для республики валюту, тем самым укрепляя курс приднестровского рубля, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности ПМР, ее экономического потенциала.

«Где работаем, там и помогаем». На этом принципе базируется благотворительная деятельность фирмы. В числе тех, кто постоянно получает помощь «интерцентрлюксовцев», – детские сады, школы, сельские амбулатории, Дворцы детского и юношеского творчества, различные бюджетные учреждения, благотворительные фонды, общественные организации.

Престиж любого предприятия определяется людьми, которые на нем трудятся. Аграрии не считаются ни с личным временем, ни с погодными условиями. Профессиональный подход к делу, достижение высокого качества продукции – этих незыблемых принципов придерживается коллектив аграрного сектора фирмы «Интерцентр Люкс».

Савва МОРОЗОВ.