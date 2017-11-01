Пора итогов, пора надежд

Осень в жизни аграриев – время нелегкое и хлопотное. Уборка подсолнечника и кукурузы, вспашка зяби, сев озимых культур – все надо успеть сделать вовремя. Вот и в Рыбницком районе пришла пора подвести итоги – что удалось сделать, каких результатов достичь, и насколько прочен задел под урожай будущего года. На эти и другие вопросы нашему корреспонденту ответил главный специалист отдела развития АПК и землепользования ГУ «Рыбницкое управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» Илья Мунтян.

– Илья Яковлевич, что можно сказать об итогах сельскохозяйственного года в нашем районе?

– Год выдался неплохой. В Рыбницком районе действуют 60 крупных землепользователей и 517 крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено 50,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Проведенные агротехнические мероприятия и благоприятные погодные климатические условия, сложившиеся в 2017 году, позволили рыбницким аграриям добиться высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур. Достижению высоких результатов при возделывании зерновых и технических сельскохозяйственных культур послужило активное применение рыбницкими аграриями высокоурожайных сортов и гибридов, минеральных удобрений и стимуляторов роста, эффективных средств защиты от вредителей и болезней, применяемых в интенсивных современных технологиях.

Порадовали зерновые первой группы, валовой сбор которых составил 61 тыс. тонн, а средняя урожайность по району – 40 ц/га. Наивысший урожай основной продовольственной культуры – озимой пшеницы – получили в ООО «Голд Агро» (61,2 ц/га), ООО «Фиальт-Агро» (54,7 ц/га), ООО «Старый мельник» (53,5 ц/га),

ООО «Михайловка-Агро» (53 ц/га). Выращенного урожая хватит не только на то, чтобы обеспечить внутренние потребности, но и на продажу. В нынешнем году цены на пшеницу держатся на уровне 100-105 долларов за тонну.

На сегодняшний день в районе осенне-полевые работы близятся к завершению. Закончилась уборка рапса и сои. Получено 1 092 тонны рапса и 2 121 тонна сои при урожайности 26,1 ц/га и 15,3 ц/га соответственно.

Завершена уборка подсолнечника с площади 17466 га, что составляет 100%. Собрано в бункерном весе 37,2 тыс. тонн маслосемян при урожайности 21,3 ц/га. Лучший урожай подсолнечника получили в ООО «Славград» – 30,4 ц/га, ООО «Рист» – 29,8 ц/га, и ООО «Петролюкс» – 29 ц/га, ООО «Михайловка-Агро» – 28,9 ц/га.

Кукуруза убрана с площади около 59% от общей площади. Намолочено более 40 000 тонн зерна кукурузы при средней урожайности по району 51 ц/га. А в таких хозяйствах, как ООО «Митбор», ООО «Михайловка-Агро», ООО «Петролюкс», «ООО «ПалРом», в среднем получили от 75 до 80 ц/га.

– Цены на зерно – эта тема на слуху у землепользователей…

– Оно и понятно. Технологический процесс получения сельхозпродукции требует серьезных инвестиций. Для того чтобы работать на земле, нужны оборотные средства и кредиты под 4-5 процентов годовых – на семена, удобрения и средства защиты растений, горючее, закупку новой техники и строительство производственных зданий. Только за последние годы такие хозяйства, как ООО «Андреевка-Агро», ООО «Ралком», ООО «Михайловка-Агро», пополнились новой техникой, а в ООО «Славград» были построены складские помещения. Кроме того, землепользователи вкладывают средства в строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры сел, на территории которых они находятся. Есть и более яркие примеры, например, новый ФАП в селе Мокра, построенный на средства руководителя ООО «Рист» Олега Парфентьева. Есть и множество других примеров.

– Наш благодатный край раньше всегда славился плодами садов и огородов. А как сейчас? Что можно сказать о возрождении овощеводства?

– Овощеводство и садоводство – отрасли более трудоемкие, чем зерновое хозяйство. Овощи и фрукты в основном выращивают в ООО «Рист» и крестьянско-фермерском хозяйстве «Черниенко». Нынешний год крайне неблагоприятен для фруктов – у арендатора Александра Черниенко от апрельского снега погибло более 90 процентов завязи персиков. В ООО «Рист» удалось вырастить неплохой урожай слив, которые после переработки поступают в торговые точки в качестве чернослива. Здесь восстановлено орошение, поэтому овощные культуры получают достаточное количество влаги. Отсюда и высокая урожайность овощей. А вот в ООО «Черниенко» даже без полива благодаря высокой культуре земледелия удается вырастить хороший урожай овощей. В нынешнем году урожайность помидоров составила 106 ц/га, огурцов – 90 ц/га. В хозяйстве выращиваются и бахчевые культуры, которых получено порядка 47 тонн.

– Завершающими мероприятиями аграриев являются вспашка зяби и сев озимых культур. Что сделано?

– Сев озимых, включая озимый рапс, осуществлен на площади 17 900 га. Озимая пшеница посеяна на площади 14 700 га, что составляет 80 процентов от плана. Проводится и вспашка зяби. По состоянию на 8 ноября зябь поднята на площади 16 590 га, что составляет 65 процентов от плановых показателей.

Погода пока что благоприятствует земледельцам, поэтому и стараются они как можно быстрее завершить осенне-полевые работы. Синоптики

обещают похолодание. И хоть, как говорится, у природы нет плохой погоды, но мороз и снег могут усложнить работу на полях. Впрочем, к сезонным трудностям нашим аграриям не привыкать. Земля требует заботы круглый год.

Дина Листюгина.

г.Рыбница.