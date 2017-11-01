Хлеб – всему голова

Тираспольский производственный комбинат хлебопродуктов – одно из старейших предприятий системы заготовок и переработки зерна не только в республике, но и в регионе. В ноябре этого года ТКХП исполнится 85 лет. 11 лет назад началась новая страница в трудовой летописи комбината: на ЗАО «ТКХП» было создано собственное сельскохозяйственное направление. С достижениями аграрного направления читателей газеты знакомит зам. директора ТКХП по сельскому хозяйству Николай Грузин:

– Сельхозпроизводство на нашем предприятии началось 16 июля 2006 года. Собственники предприятия приняли стратегическое решение взять в аренду землю и приступить к её возделыванию. Стартовали с 2000 га. Главной сельскохозяйственной культурой, которую стали выращивать и перерабатывать на предприятии, стала пшеница. Ежегодно площади арендуемых предприятием угодий увеличивались. Сегодня под выращивание разнообразных культур предприятие задействовало 18 тыс. га. Это самый крупный показатель землепользования не только в нашей республике, но и в соседних странах.

Под эти цели в селе Виноградное Григориопольского района создана база машинно-технической станции (МТС), было организовано крупное сельскохозяйственное подразделение. В течение ряда лет эта база оснащалась современной агротехникой, в том числе комбайнами, тракторами, мелиоративными установками, посевными комплексами и др. Сегодня, к примеру, у предприятия в наличии 18 комбайнов, 43 трактора, из них 11 энергонасыщенных, комплектующая техника.

Силами бригад МТС обрабатываются арендуемые предприятием земли в Дубоссарском, Григориопольском районах. Недавно в ТКХП включены 2000 га в Слободзейском районе.

– Николай Алексеевич, какие культуры и в каких объемах возделывают специалисты сельскохозяйственного подразделения ТКХП? Какие передовые технологии применяются в работе?

– В структуре посевов ТКХП на сегодняшний день более 50% составляет озимая пшеница. Сельхозпроизводители предприятия выращивают мягкие сорта пшеницы для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Под пшеницу задействованы 8-9 тыс. га от всех площадей. В течение 11 лет на всей площади получают высокие урожаи озимой пшеницы – 50-70 ц/га, в том числе с орошаемых земель. Зерно собирается высококачественное для хлебобулочных изделий – 70-80% 3-4-го класса. Возделываем также подсолнечник, кукурузу, рапс, гречиху, горох, горчицу.

Из-за расположения полей в зоне рискованного земледелия необходимо увеличивать площади орошаемых земель. На сегодня орошается 2400 га пашни (это 37 дождевальных установок) и 150 га земель капельного орошения.

Из истории:

В 1932 году в СССР было организовано Всесоюзное объединение «Заготзерно», которое стало единственным заготовителем хлеба. К 1933 году все хлебоприемные предприятия, в том числе и Тираспольское, объединены в единую сеть, которой в 2017 году исполняется 85 лет. Приказом Минзага СССР №10 от 5.01.1948 года «Об утверждении сети заготовительных пунктов, элеваторов, баз и предприятий» Всесоюзного объединения «Югзаготзерно» Тираспольский пункт «Заготзерно» Молдавской конторы В/О «Югозаготзерно» Минзага СССР был переименован в Тираспольскую реалбазу хлебопродуктов на самостоятельной отчетности с Ново-Савицким подсобным пунктом на авансовой отчетности. Приказом Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов МССР №176 от 3.06.1964 года Тираспольская реалбаза Главного управления хлебопродуктов переименована в Тираспольский комбинат хлебопродуктов № 6, а 7.01.1972 года Приказом Минзага МССР № 2 Тираспольский КХП № 6 объединен с Тираспольским комбикормовым заводом и переименован в Тираспольский производственный комбинат хлебопродуктов.

Указом Президента ПМР № 336 от 30.12.1992 г. «О перемене юрисдикции Тираспольского КХП» Тираспольский комбинат хлебопродуктов принят под юрисдикцию Приднестровской Молдавской Республики с ведомственной подчиненностью минсельхозу ПМР. Базой для создания Тираспольского хлебоприемного предприятия явилась складская емкость до 5 тыс. т зерна, построенная в 20-е годы XX века. В 30-40-е годы складская зерновая емкость возросла до 15 тыс. т за счет строительства складов и элеватора. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) все было полностью разрушено. После войны создавалось заново.

В связи с тяжелыми метеорологическими условиями в нашей зоне сельхозпроизводство немыслимо без мелиорации. Перед производителями ТКХП встала задача возрождения оросительных систем на возделываемых площадях – восстановление старых и строительство новых трасс, приобретение новой оросительной техники. На сегодняшний день орошается 2,5 тыс. га, из них 750 га – вновь построенные системы. Приобретено 30 круговых «Фрегатов» ДМУ (установки одноименного завода «Фрегат», г. Первомайск, Украина), 7 самоходных фронтальных установок ДМФ, под которыми установлена новая пластиковая система.

В 2017 году получено озимой пшеницы 70-75 ц/га, зерновой горох – 51 ц/га, озимый рапс – 40-45 ц/га, кукуруза на зерно – 10-15 т/га, подсолнечник – до 37 ц/га. Также возделываются и другие культуры для переработки – гречиха, зерновой горох, горчица, озимая рожь, озимый ячмень.

Основные культуры поступают на ЗАО «ТКХП» для промпереработки: производство муки для Тираспольского хлебокомбината, отруби пшеничные, крупа пшеничная, крупа ячневая, крупа кукурузная, горох кормовой, переработка гречихи. Всё идет для поставки на столы нашей республики.

– С какими показателями ТКХП завершил уборочную кампанию?

– В 2017 г. получено 37,6 тыс. т зерна озимой пшеницы, 46 ц/га, который более 70% – 3-4-го класса. Урожай стабильно высокого качества. Это происходит благодаря строгому соблюдению высоких технологий производства данной культуры – посев высококачественных семян лучших засухо– и жароустойчивых сортов одесской селекции, своевременная весенняя подкормка этих культур, другие агромероприятия, которые проводятся в положенные сроки и в нужном объеме.

Зернового гороха в этом году 874 т, в среднем – 49 ц/га, на площади 300-400 га возделывается горчица, озимая рожь – 915 т с площади 225 га, 40 ц/га, ячмень озимый – 254 га, 1200 т, 47 ц/га; рапс – 517 га, 32 ц/га, гречиха – 338 га, 20 ц/га, подсолнечник – 2900 га, 25 ц/га, кукуруза – 464 га, 60 ц/га, на орошении – 90 га, по 135 ц/га, а на некоторых участках с капельным орошением – до 15 т/га. В этом году пробные 7 га бахчи на капельном орошении с арбузами, с которых был собран урожай 25 т/га. Если экспериментальные площади демонстрируют высокие показатели по качеству и объемам урожая , этот опыт будет использоваться шире.

В этом году предприятие планирует увеличить площади орошаемых земель еще на 1,5 га, за счет слободзейских земель. Ведётся ремонт оросительной подземной трассы. Здесь будут выращивать пшеницу, подсолнечник, кукурузу. Пшеницы уже посеяно почти 400 га. Работы идут полным ходом. Задействованы три новых посевных комплекса – «John Deere» (CША), «Хорш-Агросоюз» (г.Днепр, Украина), «Сед-Мастер» (Франция), 10 сеялок, другая современная техника. В ходе посевной кампании дневная норма составляет 300-400 га. На сегодняшний день уже завершены посевные работы по рапсу, всего запланировано засеять с внесением необходимых удобрений более 10 тыс. га, из них более 7500 га – под пшеницу.

– Кто трудится на полях Тираспольского комбината хлебопродуктов?

– В коллективе сельхозпроизводства ТКХП более 150 человек, из них до 35 – механизаторы, 20 водителей, 30 мелиораторов, обслуживающий персонал и администрация. Это трудовые места, возможность постоянной оплачиваемой работы для жителей сёл Виноградное, Ташлык, Бутор, Шипка, Дойбаны. В сезон коллектив значительно увеличивается за счет временных рабочих.

Наш коллектив по праву гордится своими передовиками, профессионалами, знающими и любящими своё дело. Наилучших результатов на протяжении уже долгого периода добивается бригада под руководством Анатолия Кройтора. Хочется отметить высококвалифицированный и профессиональный труд таких механизаторов, как Николай Чичмаренко, Валерий Мошой, Ян Янов, Григорий Баркуца и др., водителей Ивана Федорова, Анатолия Приходченко, Юрия Захарова.

Приближается юбилей предприятия, а также День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В канун праздников хочется пожелать всем специалистам аграрной отрасли счастья, крепкого сибирского здоровья, успеха и высоких, стабильных урожаев.

– Спасибо за беседу. И присоединяемся к поздравлениям!

Роман КОЖУХАРОВ.