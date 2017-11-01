Вести с мест

Тирасполь.

В РКБ появится новый корпус под отделение гнойной хирургии. Строительство нового корпуса отделения включили в программу Фонда капитальных вложений на 2018 год. Сейчас просчитывается проектная стоимость здания. Его планируют возвести между главным и инфекционным корпусами. Здание, в котором сегодня располагается отделение гнойной хирургии республиканской клинической больницы в Тирасполе, было сдано в эксплуатацию в далёком 1938 году, и с тех пор капитального ремонта в нём не проводилось. Как итог – корпус даёт осадку, на потолке и стенах – подтёки, трещины, инженерные сети изношены.

Каменка.

Каменские земледельцы – лучшие в республике по урожайности основных культур. Несмотря на то, что 2017 год был менее благоприятным по погодным условиям, чем предыдущий, местным аграриям удалось достичь высоких показателей в выращивании сельхозкультур и, таким образом, занять первые места в республике по урожайности зерновых и зернобобовых культур – собрано 36 тыс. 208 тонн при урожайности 45 ц/га, озимой пшеницы – 31 тыс. 106 тонн, 48,7 ц/га, подсолнечника – 20 тыс. 57 тонн, 24 ц/га. Выше среднерайонных показатели в ООО «Каменский колос» и в колхозе «Путь Ленина». В районе наметилась устойчивая тенденция к увеличению числа крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2017-м их стало на 19 больше. Общая цифра перешагнула за 200. Увеличилась площадь под овощными культурами. Собрано около 1000 тонн витаминной продукции. Из них почти половина на счету хрустовских овощеводов. Садоводы собрали 3 тыс. 80 тонн фруктов, виноградари – без малого 5 тыс. тонн янтарных гроздьев при урожайности 100 ц/га.

Рыбница.

XII международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» состоялась в Рыбницком филиале Приднестровского госуниверситета. Традиционно мероприятие организовано в преддверии Дня города, который совпадает с Днем Архистратига Михаила – покровителя Рыбницы. С приветственным словом к участникам конференции обратился Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Владыка отметил, что Михаило-Архангельские чтения являются примером конструктивного взаимодействия Русской Православной Церкви и общества. В ходе международной конференции говорили о процессах гуманизации в сферах социальной коммуникации, об информационных технологиях в науке, образовании и промышленности. Затрагивалась проблематика современного общества социально-экономического и социально-экологического характера. Обсуждали также вопросы религии, филологии, культуры.

Дубоссары.

Две «бронзы» привезли дубоссарские борцы с 22-го фестиваля борьбы памяти Геннадия Баданова. В соревнованиях, которые проходили в Бендерах, приняли участие 13 команд из Приднестровья, Молдовы и Румынии. Дубоссары представляли воспитанники ДЮСШ-3. В весовой категории до 66 кг Вячеслав Гребенник, уступив чемпиону Молдовы, участнику первенства мира из Кишинёва, завоевал третье место. Ростислав Коваль, выступая в весовой категории до 85 кг, также привёз бронзовую медаль.

Григориополь.

Доля выращиваемых в Григориопольском районе зернобобовых выросла. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, выступая на торжественном собрании в Григориополе, посвящённом профессиональному празднику работников отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Приднестровья. В ходе выступления отмечалось, что все наши сельскохозяйственные производители остро нуждаются в государственном заказе. Это гарантия от государства, что продукция будет всенепременно реализована. Особенно это касается тех культур, которые требуют незамедлительной переработки или же реализации. Также была озвучена информация о том, что в следующем году начнутся работы по программе восстановления мелиоративных систем. Об этом уже есть договорённость с профильными ведомствами Российской Федерации.

Бендеры.

Город к зиме готов. 95% работ по подготовке бендерских электросетей выполнено, тепло подается без перебоев. Готова и снегоуборочная техника «КоммуналДорСервиса»: мощный парк из 30 машин. Для предприятия закупили четыре новых трактора. Они маневренны, оборудованы отвалами и щетками — специально для уборки тротуаров. На помощь коммунальщикам привлекут технику других предприятий, в том числе и частных. В этом году пересмотрят перечень организаций всех форм собственности, за которыми закреплены территории для уборки снега. Оперативный запас смеси из песка и соли для борьбы с первым снегом и гололедом есть. Песок для дорог заготовили и впрок, закуплено 800 тонн песка мытого, соль должна поступить.

Слободзея.

На базе Глинойской школы прошли районные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». В этом году их посвятили памяти педагога по физической культуре, профессионала Михаила Панченко, который когда-то выступал в роли организатора семейных стартов. Программа соревнований была обширна, включила в себя броски в баскетбольное кольцо, дартс, конкурс «Фотография нашей семьи», различные эстафеты. По итогам насыщенного дня выявилось три семьи-победительницы: это семья Тинда (г. Слободзея), семья Тоницой (п. Красное) и семья Хромовых

(с. Глиное). Следующий этап этого конкурса пройдет уже на республиканском уровне.

Подготовил

Роман КОЖУХАРОВ.