Город, который люблю

21 ноября Рыбница отмечает очередной, 289-й день рождения.

Судя по годам, Рыбница – почтенного возраста дама. А по внешнему виду – юная девушка: милая, застенчивая, добрая. Весной одевается в нежный зеленый наряд, летом хороводит в ярких обновках, осенью одаривает рыбничан золотом листьев, а зимой старается не снимать шубку – холодно!

Любят рыбничане свой город, где все так привычно и понятно, где каждый микрорайон своим названием говорит, какие трудолюбивые , романтичные и добрые люди тут живут. Есть в Рыбнице микрорайон металлургов, есть микрорайон цементников, есть в Рыбнице свои «Виноградники» и «Черемушки», а есть и микрорайон «улица Степная» – рыбницкая «рублёвка» с роскошными коттеджами.

По названиям рыбницких улиц можно изучать историю страны – от начала восемнадцатого века и до наших дней: улицы Емельяна Пугачева, Суворова, Кутузова, Бородинская, великих русских литераторов Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Льва Толстого, знаменитого химика Менделеева. Целая серия улиц советского периода – Октябрьская и Ленина, улица, носящая фамилию первого революционного коменданта Рыбницы Яна Вальченко, улицы Свердлова, Кирова и Федора Антосяка – предводителя крестьянского восстания в селе Мокра. Память о героях Великой Отечественной войны также увековечена в названиях улиц – Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Матросова и Иона Солтыса. И, конечно, в Рыбнице есть улица первого космонавта Гагарина. Его имя носит и местная музыкальная школа.

Только в Рыбнице от «Байкала» до «Енисея» или «Ангары» можно добраться всего лишь за 10 минут пешего хода, на маршрутке – и того меньше. А там и до «Арбата» – рукой подать. Россия на территории Приднестровья, в том числе и в Рыбнице, присутствует не только в сердцах и мыслях рыбничан, в научных и культурных связях, в школьных программах и программах вузов, она отразилась и в названиях магазинов, и они греют душу и ласкают взор.

Рыбничане с благодарностью вспоминают Россию и при виде современного корпуса средней школы №6, строительство которой близится к завершению. Школой будущего называют это образовательное учреждение нового поколения, построенное по программе российской АНО «Евразийская интеграция». А два объекта, построенные на средства этой некоммерческой организации – детский сад №6 «Росинка» и противотуберкулезный диспансер, – уже сданы в эксплуатацию и работают на благо рыбничан.

Рыбницу называют северной столицей Приднестровья, а Молдавский металлургический завод и цементный комбинат – бюджетообразующими предприятиями. Однако главное богатство города – люди, потому что только от профессионализма и старания, настойчивости и упорства металлургов и цементников зависят успехи этих предприятий. К тому, чтобы Рыбница цвела и хорошела, а ее жители были здоровыми, образованными, всесторонне развитыми, духовно богатыми людьми, причастны и строители, и дорожники, и работники здравоохранения и народного образования. Особая благодарность – работникам предприятия коммунальной сферы – за то, что мы живем в теплых квартирах и домах, за чистую воду и подметенные дворы, за зеленый наряд наших улиц, парков и скверов.

Город к своему очередному дню рождения ещё больше преобразился и похорошел. В этот день каждый рыбничанин чувствует себя немного именинником – день объявлен выходным, при этом зарплата сохраняется. Тем более, что программа праздника такая разнообразная – можно будет и ярмарочные подворья посетить, и концертными номерами насладиться, и в спортивных соревнованиях поучаствовать, и стихотворение в честь родного города прочитать – для этого предусмотрена специальная площадка у фонтана…

С днем рождения, Рыбница!

Мира и благоденствия тебе, любимый город!

Дина Листюгина.

г. Рыбница.