Заработная плата за октябрь выплачена более чем на 55%

Благодаря проводимой местными органами власти совместно с экономическими агентами работе в Дубоссарах наблюдается устойчивый рост доходов местного бюджета.

Так, за 10 месяцев текущего года, по отношению к соответствующему прошлогоднему периоду, рост доходов составил более 9%.

Только за октябрь текущего года, по сравнению с октябрем 2016-го, рост доходов местного бюджета составил более 820 тыс. руб., или порядка 20%.

Предпринимаемые меры позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, финансируемой из местного бюджета в сентябре-октябре 2017 года, не прибегая к помощи трансфертов из республиканского.

По состоянию на 17 ноября заработная плата работникам бюджетной сферы, финансируемая из местного бюджета, выплачена в размере 3 млн 556 тыс. руб., что составляет 56,37%.

Инна Влада, г. Дубоссары.