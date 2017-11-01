Показатель жизнеспособности государства

Защита государства, поддержание общественной и экологической безопасности, помощь оказавшимся в беде – задачи не только для специалистов профильных служб, силовиков, медиков, но и для каждого гражданина, каждого настоящего мужчины.

В Приднестровье впервые проведена общереспубликанская тренировка по оповещению и сбору людских ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подготовка к мероприятию началась еще весной нынешнего года. С мая по август военнослужащими министерства обороны совместно с сотрудниками министерства внутренних дел проводилось изучение граждан путем поквартирного обхода и уточнения данных. С 9 октября началась отработка этапа оповещения о предстоящем общем сборе. Параллельно велась подготовительная работа к проведению общереспубликанской тренировки, которая, таким образом, стала проверкой взаимодействия и для самих силовиков.

Инициатором проведения сборов стал Президент Вадим Красносельский. Ответственным министерствам и ведомствам путем проведения сборов было поручено оценить реальный объем сил, которые государство сможет мобилизовать в случае необходимости, и провести широкую информационно-просветительскую работу.

Призывались мужчины от 18 до 60 лет. Утром 17 ноября все они прибыли в пункты сбора. В отделениях явки военных комиссариатов произведен учет военнообязанных. Остальные в добровольном порядке зачислены в аварийно-спасательные подразделения МВД либо в состав народного ополчения.

Главнокомандующий Вооруженными силами проверил готовность фильтрационного поста, расположенного на выезде из Тирасполя в сторону Бендер. Пост, оборудованный палаткой со средствами обогрева, пунктом питания и медпунктом, был призван стать базой временного пребывания граждан в случае чрезвычайных ситуаций.

В этот же день Вадим Красносельский побывал на городских стадионах в Тирасполе и Бендерах, где собрались тысячи резервистов, неизменно выражая благодарность участникам мероприятия за твердую гражданскую позицию. «Эти сборы проходят не ради «галочки», не ради демонстрации каких-то показателей, – подчеркнул Вадим Красносельский. – Они необходимы для проверки мобилизационной готовности населения».

Противостоять общим угрозам нужно сообща. Таков закон выживания и одновременно – этический закон. Приднестровцы уже не раз оказывались в экстремальных ситуациях – подвергались военной агрессии, сталкивались с аномальными погодными условиям. От того, насколько быстрой будет реакция профессионалов, населения в целом, зависит очень многое. По словам Президента, глубоко ошибаются те, кто полагает, что кто-то придет и всё сделает за них. В период грозных потрясений говорить: «Это меня не касается» – равнозначно предательству.

Есть вещи, которые должен знать каждый мужчина, глава семьи. Как защитить близких в условиях стихийных бедствий, как оказать первую помощь пострадавшим – всё это отнюдь не праздные вопросы. Об этом говорил Председатель Правительства Александр Мартынов. Он присутствовал на тренировке по сбору людских ресурсов в Рыбнице.

Начальник штаба гражданской защиты Тирасполя Виктор Водзинский более подробно рассказал собравшимся на стадионе, как необходимо вести себя при разных видах природных или техногенных катастроф. В качестве примеров он упомянул оледенение 2000 года, августовский паводок 2008 года, аномальный апрельский снегопад, случившийся в нынешнем году. В ликвидации последствий этих и других чрезвычайных ситуаций большую помощь оказали волонтёры, добровольцы.

Со словами благодарности ко всем участникам сборов обратились представители государственной власти и общественных организаций. «Спасибо вам, что пришли, только от нас с вами зависит та помощь, которую мы сможем оказать в случае чрезвычайных ситуаций нашим семьям и детям», – сказал председатель союза защитников города Бендеры Анатолий Булда.

Председатель Верховного Совета Александр Щерба, выступая в Слободзее, заметил: «Сегодня все мы проходим проверку на слаженность и мужской дух. Мужчина по природе своей – защитник, воин, охранитель. Не случайно среди участников сборов люди старшего поколения, те, кто помнит войну 92-го, и молодежь. Благодаря единству приднестровского народа наша республика выстояла, претерпев за минувшие годы немало испытаний».

«Радует, что граждане массово откликнулись на призыв. Это говорит о высоком чувстве патриотизма и ответственности, столь характерном для приднестровцев», – отметил глава Григориопольского района Олег Габужа.

«Так сложилось исторически и географически, что нам приходится сегодня рассчитывать на свои силы. Наше самое главное богатство – это люди. И только наша организованность может противостоять угрозам различного характера», – говорил в Дубоссарах руководитель Администрации Президента Сергей Белоус.

Всего по данным, озвученным на совещании Совета безопасности ПМР, в тренировке приняли участие около 40 000 человек. Показатель явки составил более 90% от числа оповещенных граждан. Как отмечали специалисты силовых структур, результат сборов – это не только опыт в мобилизационной работе, но и сам настрой граждан, поучаствовавших в общегосударственном мероприятии, почувствовавших, что сплоченность, взаимовыручка – реальные силы, которые помогут выстоять в трудную минуту.

Известно, что в столь масштабном формате в ближайшей перспективе сборы проводиться не будут, но планируется организация занятий и тренировок для отдельных категорий граждан, представителей разных профессий. Пока же участники получили основные знания, необходимые в экстремальных ситуациях, в том числе и в таких, которые возникают довольно часто, например, в ДТП. На столичном стадионе сотрудники АСО продемонстрировали навыки тушения горящего автомобиля, извлечения пострадавшего и оказания ему первой помощи.

В ряде городов и районов были организованы выставки техники, применяющейся в ходе аварийно-спасательных работ.

Общереспубликанская тренировка объединила поколения. Многие встретили давних знакомых, пообщались, посмотрели друг другу в глаза. И это тоже предельно важно для осознания себя частью народа, одной семьи.

Николай Феч.