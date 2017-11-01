«Электромаш» привлекателен для инвесторов

Вадим Красносельский встретился с российским предпринимателем.

Владимира Рыкова – директора и одного из учредителей группы компаний «Элком» – привел в Приднестровье экономический интерес. Возглавляемое им предприятие – крупнейший участник рынка электротехнической продукции промышленного назначения в СНГ. В составе ГК «Элком» 12 российских филиалов и один, расположенный в Казахстане. С инвестиционной точки зрения привлекателен для компании тираспольский завод НП ЗАО «Электромаш». Вадим Красносельский пригласил к дискуссии с потенциальным инвестором руководителя приднестровского производителя электротехники Владимира Трандасира и заместителя Председателя Правительства, возглавляющего министерство экономического развития, Сергея Оболоника. Собеседники говорили о возможностях «Электромаша» и перспективах, которые, возможно, откроет участие в его деятельности российского инвестора.

Вадим Красносельский, приветствуя гостей, отметил, что Приднестровье заинтересовано в деловых контактах, а хозяйствующие субъекты нуждаются в бизнес-партнерах, потому руководство республики с вниманием относится к любым предложениям экономической направленности.

«Я как Президент гарантирую чистоту деловых отношений и отсутствие всевозможных серых схем. Они исключены. Мы открыты для диалога и гарантируем уважение к партнерам. Это, в принципе, то, что важно для инвестора. Но при этом мы тоже требуем открытости и честности», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Владимир Рыков и его коллеги, уполномоченные представлять ГК «Элком», отметили, что рассчитывают на продуктивность переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве. «Цель нашего визита – заложить основу будущих отношений и, если все получится, инвестировать в вашу республику. Мы благодарны за гарантии порядочности, потому что это один из очень важных моментов», – отметил российский предприниматель. Он с уважением и интересом отозвался о заводе «Электромаш» и провел для приднестровских собеседников компактную презентацию собственной компании, в которой на сегодняшний день трудоустроено около 500 человек. «Элком» на протяжении двух десятилетий занимается оптовой продажей электродвигателей. Взаимодействие с «Электромашем» может открыть для компании и производственные горизонты. Приднестровское предприятие, в свою очередь, заинтересовано в средствах, которые россияне готовы инвестировать в его развитие.