Уважаемые жители Слободзеи!

Ваш трудолюбивый и гостеприимный город славится добрыми традициями и обычаями представителей многонационального народа Приднестровья. День города – это дань историческому прошлому и будущему одновременно.

За какое бы дело ни брались слободзейцы, будь то сельское хозяйство или строительство, промышленное производство или благоустройство города, они всегда это делают с душой и с большой ответственностью.

Благодаря усилиям жителей Слободзеи город строится и преображается. Ваш самоотверженный труд и жизнь во благо всех приднестровцев слагаются в общее дело и становятся яркими страницами книги жизни приднестровского народа.

От всей души желаю вам процветания, счастья, доброго здоровья, мира, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.