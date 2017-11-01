Уважаемые жители города Рыбницы!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики поздравляю вас с Днем города!

Это праздник, объединяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Рыбнице, и тех, кто связал с ней свою судьбу, для кого город стал родным и любимым.

За свою многолетнюю историю ваш замечательный город пережил многое: и времена Османской империи, и польское господство, и оккупацию фашистских войск.

Рыбница – «северная столица» Приднестровья. Это важный культурный, промышленный и образовательный центр нашего государства, здесь находятся бюджетообразующие предприятия республиканского значения – Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат.

Сегодня Рыбница – динамично развивающийся современный город, сохранивший свою историческую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Главное богатство города – его жители, отдающие свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свою землю.

От всей души желаю городу Рыбнице расти и развиваться, а рыбничанам – крепкого здоровья, благополучия, счастья, процветания и успехов во всех начинаниях!

Александр Щерба,

Председатель Верховного Совета ПМР.