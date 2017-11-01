УВАЖАЕМЫЕ РЫБНИЧАНЕ!

Примите самые искренние поздравления по случаю Дня вашего города.

С давних времен на основе смешения культур и обычаев здесь сформировался культурный и исторический уклад жизни, сохраняющий свою высокую ценность в этнокультурном и языковом многообразии Приднестровской Молдавской Республики.

Обладающие твердой гражданской позицией, рыбничане в конце 1980-х первыми стали инициаторами проведения референдума о создании республики, проявив мужество и упорство в борьбе за реализацию своих прав.

Сегодня Рыбница – это современный город с развитой инфраструктурой и мощным промышленным потенциалом. Промышленность Рыбницы всегда была прочным основанием для роста благосостояния ее жителей. С высокой самоотдачей и трудолюбием рыбничане и сегодня трудятся на благо города и государства в целом. Отрадно, что вновь наращивают производство Молдавский металлургический и цементный заводы, являющиеся градообразующими предприятиями. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

В этот праздничный день, дорогие рыбничане, примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, реализации всех задуманных планов.

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.