Работа над бюджетом начата

В Верховном Совете приступили к рассмотрению проекта закона «О республиканском бюджете на 2018 год».

И приступили несколько позже, чем это предписывается действующим законодательством, – проект главного финансового документа года должен был поступить в парламент не позднее 1 ноября. Тем не менее, депутаты восьми парламентских комитетов намерены в оперативном порядке рассмотреть инициированный Правительством законопроект о бюджете. Несмотря на то, что это довольно объемный документ с многочисленными табличными приложениями. Каждый комитет обязан по рассмотрению проекта бюджета-2018 представить официальное заключение. Самое весомое слово – за депутатами профильного комитета по экономической политике, бюджету и финансам. Однозначно то, что в период между первым и вторым чтением народные избранники выступят в качестве авторов многочисленных поправок. В частности, рассматривается предложение о создании фонда наказов избирателей с аккумулированием в нем средств на их выполнение. Такая практика положительно зарекомендовала себя в столичном горсовете. Не исключено, что изменения претерпит и содержание ряда государственных программ, предложенных к реализации Правительством в рамках проекта закона о республиканском бюджете на будущий год.

«Динамика рассмотрения проекта бюджета республики на следующий год свидетельствует о том, что Верховный Совет будет усечен в своих возможностях. Законодательный орган призван стать сосредоточением обобщения позиций всех субъектов права законодательной инициативы. Самое главное – мы обязаны проинформировать избирателей о том, что планируется на 2018 год, и, заручившись пониманием, учесть их мнения», – констатировал спикер парламента Александр Щерба.

Несмотря на то, что времени очень мало, обнадеживает то, что механизм взаимодействия с местными Советами, всеми субъектами права законодательной инициативы налажен на протяжении последних нескольких лет и работает без сбоев. Планируется, что процедура трех чтений бюджета пройдет до 19 декабря. Первое чтение законопроекта «О республиканском бюджете на 2018 год» запланировано на 29 ноября. Для вступления принятого законодателями бюджета-2018 в силу с нового финансового года он должен быть принят Верховным Советом, подписан главой республики и опубликован в официальном порядке до 31 декабря 2017 года. Это во многом будет зависеть от консолидированной работы Правительства как автора законопроекта о бюджете и депутатского корпуса. Президент Вадим Красносельский нацелил субъектов законодательного права на консолидированную совместную работу.

Александр ЗАВЕЛЯ.